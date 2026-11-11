Las rachas de viento de hasta 90 km/h fuerzan el cierre de parques en varias ciudades de Castilla-La Mancha

El episodio de lluvias y fuertes rachas de viento previsto para este miércoles ha obligado a varios ayuntamientos de Castilla-La Mancha a adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Ciudad Real y Guadalajara han ordenado el cierre de parques y zonas verdes, mientras que Toledo mantiene estas instalaciones cerradas desde el pasado lunes y, en principio, continuará así durante este jueves.

En Ciudad Real, el Ayuntamiento ha comenzado a precintar los accesos a los parques, jardines y zonas ajardinadas ante la previsión de rachas de viento que podrían alcanzar o superar los 90 kilómetros por hora. La medida busca evitar posibles accidentes por la caída de ramas, árboles u otros elementos del mobiliario urbano.

Además, el Consistorio ha decretado el cierre de las instalaciones deportivas municipales a partir de las 14.30 horas de este miércoles y durante el resto de la jornada. La decisión, adoptada a través del Patronato Municipal de Deportes, afecta a todos los espacios deportivos municipales y responde a criterios de seguridad tanto para los usuarios como para los trabajadores.

Cierre de múltiples parques

Desde el Ayuntamiento han pedido a los vecinos que respeten los espacios acordonados y eviten transitar por parques, jardines y zonas arboladas mientras permanezcan activas las restricciones. Los servicios municipales seguirán la evolución meteorológica y la reapertura se producirá cuando las condiciones permitan garantizar la seguridad, una vez realizadas las correspondientes revisiones.

En Guadalajara, el Ayuntamiento ha decretado el cierre temporal de parques, jardines y zonas verdes a partir de las 18.00 horas de este miércoles debido al aviso amarillo por fuertes vientos, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

La restricción permanecerá vigente, al menos, hasta las 03.00 horas del jueves 12 de noviembre, aunque podrá prolongarse en función de la evolución meteorológica y de las actualizaciones de los avisos.

Entre los espacios afectados se encuentran los principales parques y jardines de la ciudad, los parques fluviales del río Henares y del Barranco del Alamín, así como otras zonas verdes con árboles de grandes dimensiones. También permanecerá cerrado al público el Zoo Municipal durante su horario de visitas.

La Policía Local se encargará de señalizar y balizar los espacios afectados, mientras que los servicios municipales y la empresa responsable del mantenimiento de parques y jardines permanecerán en situación de aviso para intervenir ante posibles incidencias.

Por su parte, Toledo lleva desde el pasado lunes con los parques y zonas verdes cerrados como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas adversas. El Ayuntamiento mantiene estas restricciones durante este miércoles y, en principio, también continuarán durante la jornada del jueves ante las previsiones de lluvia y viento.