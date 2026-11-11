Núñez promete cambiar la normativa urbanística de Castilla-La Mancha para acabar con las "trabas" burocráticas

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha anunciado este miércoles en Cuenca que, si llega al Gobierno regional, rebajará los impuestos vinculados a la compra de vivienda y reducirá los plazos administrativos para facilitar la construcción de nuevos inmuebles.

Las medidas forman parte de la estrategia nacional que Alberto Núñez Feijóo pondría en marcha si alcanza la Presidencia del Gobierno, con el compromiso de construir un millón de viviendas en cuatro años, a razón de 250.000 al año.

Núñez ha presentado estas propuestas durante un encuentro de trabajo con representantes de la demarcación de Cuenca del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en el que ha abordado las dificultades del sector y los obstáculos que encuentran los ciudadanos para acceder a una vivienda.

Paco Núñez durante su visita a Cuenca. PP CLM

El dirigente popular ha defendido que es necesario escuchar a los profesionales para conocer las necesidades de cada territorio y plantear soluciones que permitan aumentar la oferta de inmuebles.

Normativa urbanística

En el ámbito autonómico, el presidente regional del PP ha comprometido una rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y del de Actos Jurídicos Documentados (AJD), dos tributos que gravan las operaciones de compra de vivienda. Por su parte, Feijóo plantea reducir el IVA a nivel nacional.

Otra de las medidas anunciadas pasa por modificar la normativa urbanística de Castilla-La Mancha para agilizar la concesión de licencias mediante declaraciones responsables y automatizar los procedimientos administrativos. El objetivo es facilitar tanto la construcción de viviendas como la implantación de nuevos negocios.

La propuesta del PP contempla que las licencias de obra para proyectos que cumplan los requisitos estén concedidas en un plazo máximo de tres meses, mediante la aplicación del silencio administrativo. Núñez considera que reducir los tiempos de espera permitirá incrementar la oferta y eliminar parte de las trabas que actualmente encuentra el sector de la construcción.

El paquete de medidas incluye también deducciones fiscales para los propietarios que pongan sus viviendas en alquiler con incrementos de precio inferiores al IPC, incentivos para la compra y avales de hasta 40.000 euros para facilitar el acceso a la propiedad.

Además, el dirigente regional ha defendido la necesidad de reforzar la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. En este sentido, ha anunciado que el PP impulsará el desalojo en 48 horas de quienes ocupen ilegalmente una vivienda.

Subida de la vivienda

También este miércoles, en una rueda de prensa en Toledo, el vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Santiago Serrano, ha puesto el foco en la evolución de los precios de la vivienda y los salarios en la comunidad autónoma.

Según los datos aportados por el dirigente popular, el precio de la vivienda ha aumentado un 56,3 % en Castilla-La Mancha durante los últimos diez años, frente al incremento del 27,1 % del coste salarial ordinario de los trabajadores. Serrano ha señalado que esta diferencia, de casi 30 puntos, evidencia las dificultades que encuentran especialmente los jóvenes y las familias trabajadoras para acceder a un inmueble.

Serrano en rueda de prensa. PP CLM

El portavoz popular también ha denunciado que la inflación acumulada en la región alcanza el 33,7 % y que el encarecimiento de los alimentos se aproxima al 50 %. Según sus cálculos, el trabajador medio castellanomanchego ha perdido 520 euros de poder adquisitivo durante los once años de Gobierno de Emiliano García-Page.

A estas cifras ha sumado los datos de pobreza y exclusión social, que sitúa en el 34 % de la población regional, mientras que la pobreza infantil alcanzaría el 43,4 %. Serrano ha utilizado estos indicadores para cuestionar la gestión de los gobiernos socialistas y reclamar un cambio en las políticas económicas y fiscales.

En este último apartado, ha criticado que los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2027 contemplen un incremento de la recaudación del 35 % en los impuestos que gravan la compra de vivienda, el ITP y el AJD. También ha señalado aumentos previstos del 21 % en la recaudación del IRPF y de casi el 23 % en sucesiones y donaciones.

"Lo que no puede hacer el PSOE es convocar a los ciudadanos a movilizarse contra unos problemas que sus propios gobiernos han agravado durante todos estos años", ha afirmado Serrano, en referencia a la huelga general celebrada este miércoles.

Más facilidades para construir

En el encuentro celebrado en Cuenca, la cabeza de lista del PP provincial al Congreso, Raquel Oliver, ha coincidido en señalar la vivienda como uno de los principales problemas para las familias y los jóvenes de la provincia.

Oliver ha asegurado que los constructores conquenses les han trasladado las dificultades administrativas que encuentran para desarrollar nuevos proyectos y ha defendido que las propuestas del partido deben elaborarse escuchando directamente a los profesionales del sector.

"Queremos que sean quienes conocen de primera mano los problemas los que nos orienten para poner en marcha soluciones que permitan a los conquenses, y especialmente a los jóvenes, poder desarrollar su proyecto de vida en nuestra tierra", ha señalado.