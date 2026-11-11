Huelga general 11-N, en directo | El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos está paralizado en Ciudad Real

Este miércoles 11 de noviembre, la huelga general convocada por UGT y CCOO estará acompañada de manifestaciones en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y en Talavera de la Reina. Las movilizaciones reclamarán vivienda asequible, salarios dignos y mejores condiciones laborales.

La primera protesta tendrá lugar en Talavera de la Reina a las 11:30 horas, con un recorrido desde la Ronda del Cañillo hasta la plaza del Pan. Por la tarde, las movilizaciones se trasladarán al resto de la región:

Cuenca (18:00 horas): desde la estación de ferrocarril hasta la plaza de España.

(18:00 horas): desde la estación de ferrocarril hasta la plaza de España. Guadalajara (18:00 horas): desde el cruce de la calle Toledo con la avenida de Castilla hasta la plaza de España.

(18:00 horas): desde el cruce de la calle Toledo con la avenida de Castilla hasta la plaza de España. Toledo (18:00 horas): desde el parque de la Vega hasta la plaza del Ayuntamiento.

(18:00 horas): desde el parque de la Vega hasta la plaza del Ayuntamiento. Ciudad Real (18:30 horas): desde la rotonda del Quijote Azteca hasta la plaza Mayor.

(18:30 horas): desde la rotonda del Quijote Azteca hasta la plaza Mayor. Albacete (19:00 horas): desde la plaza Gabriel Lodares hasta el Altozano.

Las convocatorias están organizadas por UGT y CCOO junto con las plataformas de vivienda de los distintos territorios.