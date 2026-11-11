Huelga general 11-N, en directo | El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos está paralizado en Ciudad Real
Las movilizaciones y los piquetes marcan una jornada de protestas en Castilla-La Mancha.
Más información: CCOO y UGT llaman a los castellanomanchegos a la huelga general del 11-N para "frenar" la crisis de la vivienda
Este miércoles 11 de noviembre, la huelga general convocada por UGT y CCOO estará acompañada de manifestaciones en las cinco capitales de provincia de Castilla-La Mancha y en Talavera de la Reina. Las movilizaciones reclamarán vivienda asequible, salarios dignos y mejores condiciones laborales.
La primera protesta tendrá lugar en Talavera de la Reina a las 11:30 horas, con un recorrido desde la Ronda del Cañillo hasta la plaza del Pan. Por la tarde, las movilizaciones se trasladarán al resto de la región:
- Cuenca (18:00 horas): desde la estación de ferrocarril hasta la plaza de España.
- Guadalajara (18:00 horas): desde el cruce de la calle Toledo con la avenida de Castilla hasta la plaza de España.
- Toledo (18:00 horas): desde el parque de la Vega hasta la plaza del Ayuntamiento.
- Ciudad Real (18:30 horas): desde la rotonda del Quijote Azteca hasta la plaza Mayor.
- Albacete (19:00 horas): desde la plaza Gabriel Lodares hasta el Altozano.
Las convocatorias están organizadas por UGT y CCOO junto con las plataformas de vivienda de los distintos territorios.
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CCOO asegura que la recogida de basura está paralizada en Ciudad Real
El servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Ciudad Real permanece paralizado desde esta noche con motivo de la huelga general de este miércoles 11 de noviembre.
Comienza el trabajo de piquetes informativos en #CLM por la #huelgageneral #11N ✊🏻Parado el servicio de recogida de residuos solidos urbanos en Ciudad Real https://t.co/v9L90PbM4K— CCOO CLM #PrimerSindicato (@CCOOclm) November 10, 2026
Así lo ha asegurado CCOO Castilla-La Mancha a través de sus redes sociales, donde ha informado de que los piquetes han impedido el funcionamiento de este servicio.
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Los piquetes recorren centros de trabajo y servicios públicos de diferentes puntos de la región
Los piquetes informativos han recorrido distintos puntos de Castilla-La Mancha durante la jornada de huelga general convocada este miércoles 11 de noviembre por UGT y CCOO.
Los sindicatos han compartido imágenes de las movilizaciones en centros de trabajo y servicios públicos de varias provincias para dar visibilidad a sus reivindicaciones laborales y sociales.
Entre los puntos donde se han registrado estas acciones figuran las instalaciones de Valoriza en Toledo y Albacete, el polígono industrial de Campollano y el centro de Albacete, así como las cocheras de los autobuses urbanos de Ciudad Real y los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) de Cuenca, gestionados por Urbaser.
Además, las organizaciones sindicales han informado de una noche de piquetes en Valoriza, en Albacete, e Iberconsa, en Ciudad Real, antes del inicio de la jornada de paro.
UGT y CCOO han difundido estas acciones en sus redes sociales bajo el lema de continuar con las movilizaciones del 11N.