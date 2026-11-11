Cecam destaca la "normalidad" de la huelga y cifra su seguimiento por debajo del 5 % en Castilla-La Mancha

La huelga general de este miércoles 11 de noviembre ha dejado un primer choque de cifras en Castilla-La Mancha. Mientras CCOO y UGT sitúan el seguimiento del paro en el 41 % a primera hora, las organizaciones empresariales rebajan su incidencia por debajo del 5 % en el sector privado y destacan que la actividad se está desarrollando con normalidad en la mayor parte de la región.

La Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam) ha asegurado que la jornada está transcurriendo sin incidentes destacados y con una asistencia "generalizada" de trabajadores a sus puestos. Según los datos recabados por la patronal durante las primeras horas, el seguimiento de la huelga en el sector privado no llega al 5 %, una cifra muy alejada de la ofrecida por las organizaciones sindicales.

Para elaborar este primer balance, Cecam ha puesto en marcha un dispositivo especial de seguimiento a través de sus organizaciones empresariales provinciales y comarcales. Mediante este operativo, que también contempla la comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de cualquier incidencia que pudiera producirse, se ha contactado con más de un millar de empresas de distintos sectores y zonas de Castilla-La Mancha.

La patronal regional sostiene que la mayoría de los centros de trabajo han abierto con normalidad y que prácticamente todos los trabajadores han acudido a sus puestos. Además, ha señalado que la presencia de piquetes está siendo menor que en anteriores convocatorias y ha agradecido la responsabilidad de los empresarios que han mantenido su actividad durante la jornada.

Parones en Toledo

Cecam también ha hecho un llamamiento a la moderación y ha defendido que el derecho a la huelga debe desarrollarse sin impedir el derecho al trabajo. La organización ha avanzado que continuará recabando información para realizar una valoración más detallada cuando disponga de nuevos datos y espera que la jornada mantenga la normalidad registrada durante las primeras horas.

En la provincia de Toledo, la Federación Empresarial Toledana (Fedeto) ha ofrecido un primer balance a las 9.15 horas, después de consultar a más de 300 empresas repartidas por todo el territorio provincial. Según sus datos, el seguimiento de la huelga alcanza el 5,1 %, por lo que la organización considera que la incidencia está siendo "muy baja".

Fedeto ha destacado la incorporación de la práctica totalidad de las plantillas a sus puestos de trabajo y el mantenimiento de la actividad empresarial en los principales núcleos económicos de la provincia. La normalidad se extiende, según la patronal, a Toledo, Talavera de la Reina e Illescas, así como a los polígonos industriales y las distintas comarcas.

La federación también ha informado de algunas incidencias puntuales relacionadas con la presencia de piquetes informativos, aunque asegura que fueron solventadas rápidamente gracias a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por otro lado, ha señalado que el transporte urbano está funcionando con normalidad y cumpliendo los servicios mínimos establecidos.

La valoración de CEOE-CEPYME Guadalajara coincide con la ofrecida por Cecam y Fedeto. La patronal alcarreña ha situado también por debajo del 5 % el seguimiento de la huelga en el sector privado de la provincia, con una asistencia generalizada de trabajadores y la mayoría de los centros de trabajo abiertos.

Según los datos recogidos por su dispositivo especial, la actividad empresarial está transcurriendo sin incidentes de especial relevancia. La organización ha mantenido, además, la coordinación con la Subdelegación del Gobierno y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para conocer cualquier posible incidencia.

Cifras de los sindicatos

Estas cifras contrastan con las facilitadas por CCOO y UGT, que han situado en el 41 % el seguimiento de la huelga general en Castilla-La Mancha a las 7.00 horas. Los sindicatos han incluido a la región entre las comunidades donde el paro ha tenido una menor incidencia, aunque han destacado el comportamiento de determinados sectores.

Uno de los datos más relevantes de su primer balance es el seguimiento del 80 % registrado en los principales centros logísticos de Illescas (Toledo) y Guadalajara. También han señalado una incidencia importante en la automoción, las petroquímicas y la industria cárnica.

Las organizaciones sindicales han advertido de que sus primeras cifras corresponden al cierre del turno de noche y al comienzo del de mañana, por lo que todavía no reflejan el impacto de la convocatoria en sectores como la Administración pública, la educación, el comercio o los servicios privados, que comienzan su actividad más tarde.