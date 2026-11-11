Castilla-La Mancha vive una jornada de huelga general sin grandes alteraciones y con incidencias aisladas

Normalidad en las calles del Polígono Industrial de Toledo durante la jornada de huelga. Ángela Pulido Díaz

La jornada de huelga general del 11 de noviembre se desarrolla con normalidad en Castilla-La Mancha a excepción de incidencias puntuales. Entre los hechos más destacados figuran varios contenedores incendiados en Toledo, obstáculos al tráfico en Guadalajara, daños en cerraduras de establecimientos y centros educativos en Ciudad Real y varias identificaciones en Cuenca.

En la ciudad de Toledo se han registrado incendios de contenedores en distintos puntos, concretamente en los barrios de Santa Bárbara, Santa María de Benquerencia y Buenavista. Varias personas han sido identificadas.

En Talavera de la Reina, por su parte, no se han producido incidentes destacables, aunque algún vehículo se ha visto afectado por la colocación de pinchos en la zona de Merkocash. En Illescas, Olías del Rey y La Puebla de Montalbán se han establecido puntos de concentración de piquetes sin incidencias.

En la provincia de Guadalajara, los piquetes han provocado cortes en la carretera GU-105, a su paso por Marchamalo. También ha quedado cortada la entrada a la planta de Mahou, en Alovera.

Las retenciones han tenido consecuencias en la circulación de la CM-10, en Cabanillas del Campo, donde se ha producido un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos.

Asimismo, el acceso al polígono industrial de Cabanillas por la N-320 se ha visto afectado. En la capital guadalajareña no se han registrado actos de vandalismo y los piquetes únicamente han entorpecido el tráfico.

Incidencias en cerraduras

En Ciudad Real, la recogida de residuos sólidos urbanos no ha podido realizarse debido a la presencia de piquetes informativos. Además, se han detectado incidencias puntuales en las cerraduras de acceso a diez centros educativos.

También se han identificado dos varones por colocar cartelería y pegamento en las cerraduras de distintos establecimientos del polígono avanzado. Según ha podido saber este medio, ambos carecían de antecedentes penales.

En Puertollano, la actividad de los piquetes se ha concentrado principalmente en la planta de Repsol. Unas 40 personas se han situado en el acceso de la puerta 1, con banderas y silbatos y repartiendo información, mientras que otro grupo se ha concentrado en la puerta 9. No se han comunicado incidentes, tampoco durante el cambio de turno de las seis de la mañana.

Sobre estas líneas, piquete informativo a las puertas de ICSA en Toledo. Ángela Pulido Díaz

En Valdepeñas y Manzanares se han registrado concentraciones de unas 50 y 40 personas, respectivamente, también sin incidencias.

Nueve identificados en Cuenca

En la provincia de Cuenca, han sido nueve las personas identificadas, ocho durante el turno de noche y otra a primera hora de la mañana.

En cuanto a los centros de trabajo, se han registrado piquetes sin incidentes en Incarlopsa, en Tarancón; en la empresa cárnica Frivall, en Villar de Olalla, y en Mahle, en Motilla del Palancar.

En Albacete capital no se han registrado incidentes ni piquetes en las entradas de los polígonos industriales. Sí se han producido concentraciones en tres puntos del centro: a la salida de las cocheras del transporte municipal, en la estación de autobuses, y en la puerta de una oficina bancaria.

En Villarrobledo, un piquete itinerante ha recorrido distintos puntos acompañado de pitos y pancartas, sin que se hayan comunicado incidencias.