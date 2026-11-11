Castilla-La Mancha culmina la huelga general sin incidentes, con miles de personas en las calles y guerra de cifras

Castilla-La Mancha ha saldado la huelga general de este 11 de noviembre sin incidentes graves, con miles de personas desafiando a la lluvia en las manifestaciones convocadas en las cinco capitales de provincia y guerra de cifras entre sindicatos y patronal.

Y es que según ha confirmado fuentes de CCOO y UGT a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, las cifras de seguimiento que manejan al término de la jornada se mantienen en los datos avanzados a lo largo del día y que apuntan a un 60 % de apoyo.

Unos guarismos que rebajan drásticamente desde la Confederación Regional de Empresarios (Cecam) que han cifrado el seguimiento en menos del 5 %.

Se trata de un cálculo similar al que ha confirmado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto al seguimiento del paro en el sector público. En este sentido, la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha señalado que en la educación el seguimiento ha sido del 3,36 %, en el ámbito sanitario del 2,92 % y en la Administración General del 6,75 %.

Los responsables principales de CCOO y UGT en Castilla-La Mancha, las organizaciones que han convocado este paro para reclamar un mejor acceso a la vivienda y salarios dignos, han encabezado la manifestación de Toledo, donde 1.800 personas, según la Delegación del Gobierno, se han echado a la calle pese a la lluvia

El secretario regional de CCOO, Javier Ortega, ha señalado a los medios que la vivienda es "el principal problema socioeconómico de la clase trabajadora, especialmente de las personas jóvenes", y ha recordado que con esta huelga general interpelan a todas las administraciones a poner en marcha mecanismos públicos de acceso a la vivienda.

Desde UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha señalado que la huelga ha sido "un clamor" de los sindicatos y de decenas de asociaciones que exigen una intervención para conseguir que "la vida en nuestro país sea digna, que el acceso a la vivienda sea posible y que haya salarios que puedan sostener la vida de las personas".

Por su parte, desde la Unión Popular de Inquilinas de la región, su portavoz, África Alonso, ha exigido que se corrijan los "excesos del mercado" y que se cambie "de raíz" el modelo de vivienda, a la vez que ha criticado que "el alquiler se come nuestros salarios, nos echan de los barrios donde hemos crecido y llevamos demasiado tiempo pagando a fondos buitre, a bancos y a rentistas que se enriquecen con nuestro esfuerzo".

Esta movilización ha partido del parque de la Vega encabezada por dos pancartas: una primera tras la que se han situado los responsables de los sindicatos mayoritarios que rezaba 'Huelga General: por la vivienda y los salarios, contra el rentismo, el capital y sus gobiernos', y una segunda portada por representantes de la Unión Popular de Inquilinas en la que se leía 'La vivienda es un derecho, no es un negocio'.

Tras ellos, cientos de personas pertrechadas con paraguas y pancartas han lanzado proclamas como "Ministra rentista estás en nuestra lista", "Donde está, no se ve, mi salario a fin de mes", "Toledo será la tumba del rentismo" o "Yo quiero pagar lo mismo que la Iglesia".

Entre los manifestantes, se ha visto a algunos políticos como los componentes del grupo municipal socialista.

Resto de provincias

En Guadalajara, la cifra de asistentes compartida por la Delegación del Gobierno se ha situado en 3.000 asistentes, mientras que en Albacete, las mismas fuentes la han elevado a 4.300 con presencia de políticos del PSOE como el presidente de la Diputación, Santiago Cabañero o el delegado de la Junta, Pedro Antonio Ruiz Santos.

En Cuenca, Delegación han calculado en 2.000 la cifra de asistentes que han portado pancartas con lemas como "Un barrio sin vecindarios es un museo inmobiliario", con una imagen del Casco Antiguo de la capital conquense. Por último, en Ciudad Real se han congregado unos 1.600 manifestantes con lemas como "Más cigüeñas y menos buitres", "Que negocies con mi hogar, no es libre mercado, es llenarte los bolsillos y vaciar nuestros barrios" o "Mi gente sin casa, ni casas sin gente".

Sin incidentes remarcables

Todas las manifestaciones se han desarrollado sin incidentes, como la mayoría de la jornada salvo contadas excepciones.

En Toledo se ha registrado la quema de 24 contenedores a primera hora del día en los barrios de Buenavista, Santa Bárbara y el Polígono cuyo coste asciende a 50.000 euros, según el Ayuntamiento, y la presencia de algunos piquetes en la zona industrial.

Mientras, en Talavera de la Reina, no se han producido incidentes destacables, aunque algún vehículo se ha visto afectado por la colocación de pinchos en la zona de Merkocash. En Illescas, Olías del Rey y La Puebla de Montalbán se han establecido puntos de concentración de piquetes sin incidencias.

En la provincia de Guadalajara, los piquetes han provocado cortes en la carretera GU-105, a su paso por Marchamalo y también ha quedado cortada la entrada a la planta de Mahou, en Alovera. Las retenciones han tenido consecuencias en la circulación de la CM-10, en Cabanillas del Campo, donde se ha producido un accidente de tráfico en el que se han visto implicados tres turismos.

En Ciudad Real, la recogida de residuos sólidos urbanos no ha podido realizarse debido a la presencia de piquetes informativos. Además, se han detectado incidencias puntuales en las cerraduras de acceso a diez centros educativos.

En Puertollano, la actividad de los sindicalistas se ha concentrado principalmente en la planta de Repsol. Unas 40 personas se han situado en el acceso de la puerta 1, con banderas y silbatos y repartiendo información, mientras que otro grupo se ha concentrado en la puerta 9 sin que se hayan trascendido incidentes.

Nueve personas han sido identificadas en Cuenca, provincia en la que se han contabilizado piquetes sin incidentes en Incarlopsa, en Tarancón; en la empresa cárnica Frivall, en Villar de Olalla, y en Mahle, en Motilla del Palancar.

Por último, en Albacete capital no se han registrado incidentes ni piquetes en las entradas de los polígonos industriales pero sí concentraciones en tres puntos del centro: a la salida de las cocheras del transporte municipal, en la estación de autobuses y en la puerta de una oficina bancaria.