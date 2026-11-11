Castilla-La Mancha, en alerta por las borrascas Charles y Bruna: viento de más de 90 km/h y lluvias de hasta 60 litros

Las borrascas Charles y Bruna han puesto, este miércoles, a toda Castilla-La Mancha en aviso meteorológico. Toledo, Guadalajara y Ciudad Real alcanzan el aviso naranja por viento, mientras que en Cuenca y Albacete se establece el aviso amarillo también por viento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado la previsión de lluvias persistentes en el oeste de Toledo y en la Serranía de Guadalajara que, en la Sierra de San Vicente, pueden ir acompañadas con chubascos fuertes desde el mediodía.

En Toledo se suman también avisos de lluvias de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas y se esperan rachas muy fuertes generalizadas que pueden superar los 90 km/h en el oeste.

En este sentido, este miércoles en Castilla-La Mancha predominarán los cielos cubiertos y son probables las brumas y nieblas, matinales y vespertinas, en zonas montañosas.

En cuanto a las temperaturas mínimas y según informan, estarán en ascenso en el sureste y se mantendrán sin cambios o en ligero descenso en el resto.

Por su parte, las máximas irán en descenso que, según prevén, será ligero o sin cambios en el noroeste de Toledo y en las Sierras del nordeste.

Temperaturas en las capitales

Las temperaturas mínimas se espera que ronden los 13 grados en Toledo, los 12 grados en Cuenca y Guadalajara, y los 11 grados en Ciudad Real y Albacete.

Las temperaturas máximas llegarán a los 18 grados en Toledo, 19 grados en Albacete, 17 grados en Ciudad Real, 16 grados en Guadalajara y 14 grados en Cuenca.

El viento también será protagonista. Se prevé que sople de flojo a moderado de componente sur que, a partir de la tarde, aumente hasta fuerte en el oeste de Toledo con rachas de 90 km/h y de 70-80 km/h en el resto de la comunidad autónoma.

Incidencias por lluvias

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado de que desde las 20:00 horas de este martes 10 de noviembre hasta las 8:00 horas de este miércoles se han producido un total de tres incidencias en la provincia de Toledo en el marco de la activación del Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam), en fase de alerta situación operativa 0, en la provincia de Toledo.

Dos incidencias en Toledo capital, donde se han recibido avisos de que se estaban formando balsas de agua en dos calles, cerca de viviendas. Una tercera incidencia en Talavera de la Reina, donde un domicilio ha informado de que tenía cortes de luz debido a que estaba entrando agua en la vivienda y le saltaba el automático.

El Gobierno de Castilla-La Mancha tiene previsto ampliar a las 12:00 horas de este miércoles el Meteocam en fase de alerta situación operativa 0, a toda la comunidad autónoma ante la previsión de fuertes vientos que se suman a los avisos por lluvias en Toledo.

En este sentido, el Meteocam está activado en la provincia de Toledo desde el lunes 9 a las 22:00 horas por los avisos de fuertes lluvias.