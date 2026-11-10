Page pide reunir a "todos los españoles" en el funeral de Toledo y Sánchez justifica que "nunca va a oficios religiosos"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha expresado este lunes su deseo de que el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, que se celebrará este martes en la Catedral Primada de Toledo, sea un acto de unión en el que "se pudieran encontrar todos los españoles".

Un llamamiento que llega después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya confirmado que no asistirá a la ceremonia religiosa y haya justificado su ausencia por no acudir habitualmente a este tipo de oficios.

Page ha trasladado este mensaje durante su intervención en la entrega de los Premios Nacionales de Gastronomía 2026, celebrada en el Palacio de Congresos de Toledo, donde se han sucedido los recuerdos a las víctimas del accidente ferroviario.

El presidente regional ha reconocido que le gustaría que la ceremonia de este martes sirviera para reunir a toda la sociedad española en recuerdo de los fallecidos.

Compromiso colectivo

En este sentido, ha defendido que tanto en la tragedia de Urda como en la de Adamuz y "lamentablemente también en muchos otros" accidentes, los ciudadanos han demostrado "lo mejor de sí mismos".

"Creo que incluso en las tragedias tenemos que encontrar los mejores argumentos para sentir lo que somos como pueblo", ha señalado García-Page, que también ha reclamado un compromiso colectivo para evitar que vuelvan a producirse siniestros de estas características.

"El gran propósito que tendríamos que tener a partir de mañana, pero desde luego que lo fuera para todos, es que no vuelva a suceder algo que es evitable", ha añadido.

Asimismo, ha trasladado su reconocimiento a todas las personas que han trabajado para ayudar tras el accidente y a las familias y seres queridos de las víctimas. También ha confiado en que estos puedan sentirse "al menos mínimamente confortados" por la presencia de los reyes y de "toda la sociedad española".

Ausencia de Sánchez

La ausencia de Pedro Sánchez será uno de los elementos que marcarán la representación institucional en la Catedral de Toledo. El presidente del Gobierno explicó este lunes los motivos de su decisión durante una entrevista con Javier Ruiz en La Séptima, después de las críticas de la oposición por no acudir personalmente al homenaje a las víctimas.

"Yo siempre he ido a ceremonias aconfesionales. Nunca he ido a oficios religiosos, que respeto profundamente. No lo he hecho nunca", afirmó el jefe del Ejecutivo al ser preguntado por su ausencia.

El periodista le planteó entonces si habría acudido en caso de que se hubiese organizado un homenaje de carácter civil. "Por supuesto, ¿faltaría más? Claro que sí", respondió Sánchez, que confirmó que el Gobierno sí tendrá representación.

Pero la entrevista también dejó otras declaraciones sobre la gestión de la tragedia ferroviaria y las responsabilidades políticas derivadas del accidente. Sánchez aseguró que la responsabilidad última es suya como presidente del Gobierno. "La responsabilidad siempre es mía. Yo soy presidente del Gobierno", afirmó, antes de defender que España no puede permitirse un accidente de estas características en la alta velocidad.

El presidente sostuvo que desde el primer momento consideró prioritario trasladar su empatía y compromiso a las víctimas, sus familiares y los heridos. También defendió que su Ejecutivo ha afrontado la crisis "dando la cara con absoluta transparencia" y estando al lado de los afectados.

En este contexto, se refirió a la dimisión del ya exministro de Transportes, Óscar Puente, que le comunicó su decisión irrevocable apenas unos minutos antes de hacerla pública, mientras comparecía en la Diputación Permanente del Congreso para dar explicaciones sobre el accidente.

A su juicio, Puente hizo lo correcto al dar explicaciones y asumir responsabilidades políticas después de la tragedia, una decisión que, según sostuvo, contribuye a dignificar la política y constituye también un gesto de empatía con las víctimas y sus familiares.