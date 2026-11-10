Núñez exige a Page un aumento del presupuesto para plazas concertadas en residencias de mayores

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al Gobierno regional aumentar la cantidad que abona por las plazas concertadas en residencias de mayores de la comunidad.

La subida tendría como objetivo "garantizar una financiación adecuada, asegurar la sostenibilidad de los centros y mejorar la calidad de vida de las personas mayores".

Así lo ha expresado durante su visita a la residencia de mayores Nueva Esperanza de Fuensalida (Toledo), donde ha alertado de que el incremento de los costes laborales, energéticos, alimentarios y de funcionamiento de las residencias "exige una respuesta adecuada por parte de la Administración autonómica".

"El Ejecutivo debe actualizar el precio de las plazas concertadas conforme al coste real de la atención. No podemos exigir a las residencias una atención cada vez mejor, más profesionales, mejores instalaciones y mayores servicios si después el Gobierno del PSOE no garantiza una financiación suficiente para hacerlo posible", ha asegurado.

Por ello, ha defendido que la actualización del precio de las plazas concertadas debe de permitir "mejorar la atención a los residentes, reforzar las plantillas, favorecer la estabilidad laboral de los profesionales y garantizar que los centros puedan afrontar sus gastos sin comprometer la calidad asistencial".

"Calidad de vida"

Núñez también ha querido poner en valor el "extraordinario trabajo" que hacen los profesionales de las residencias de mayores y ha reconocido el compromiso de quienes dedican su vida al cuidado de las personas que más atención necesitan.

"Una sociedad se mide también por cómo cuida a sus mayores, por cómo reconoce lo que han hecho durante toda su vida y por cómo garantiza que puedan vivir esta etapa con dignidad, seguridad, cariño y la mejor atención posible", ha afirmado.

Para el 'popular', la comunidad debe ser una tierra donde envejecer sea "sinónimo de tranquilidad, seguridad y calidad de vida".

"Nuestros mayores nos lo han dado todo. Han trabajado, levantado nuestras familias, nuestros pueblos y nuestra región. Ahora nos corresponde a nosotros estar a su altura y eso significa garantizarles las mejores residencias, los mejores cuidados y toda la atención y el cariño que merecen", ha sentenciado.