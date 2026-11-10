Los trenes Toledo-Madrid y los Cercanías de Guadalajara, entre los servicios más afectados de la huelga de maquinistas

Llegar a tiempo al trabajo, acudir a clase o regresar a casa después de la jornada se ha complicado este martes para los viajeros que utilizan habitualmente el tren para desplazarse entre Castilla-La Mancha y Madrid.

La huelga de maquinistas convocada por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) está provocando cancelaciones y alteraciones en distintas conexiones ferroviarias, con especial incidencia en los servicios Avant de Toledo y la línea C-2 de Cercanías que une Madrid con Guadalajara.

En el caso de Toledo, los trenes Avant que conectan la capital regional con Madrid figuran entre los servicios más afectados por los paros. Según los datos facilitados por Renfe, el conjunto de los servicios Avant registra un 43,50 % de circulaciones mínimas suprimidas y un 17,50 % de trenes que no han podido salir.

La situación también afecta a los usuarios de Guadalajara que utilizan diariamente Cercanías para llegar a la capital. La línea C-2, que conecta Madrid con la ciudad alcarreña, permanece sin circulación, al igual que las líneas C-1, C-3, C-4, C-5 y C-8. En las líneas C-7 y C-10 únicamente circula algún tren de forma puntual.

Más seguridad ferroviaria

Desde Renfe han advertido de que en el núcleo de Cercanías de Madrid no se están cumpliendo los servicios mínimos establecidos y han recomendado a los viajeros buscar medios de transporte alternativos y consultar la información actualizada sobre el estado de los trenes antes de desplazarse.

El sindicato, Semaf, reclama al Ministerio de Transportes y a las principales empresas y organismos públicos del sector el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en materia de seguridad ferroviaria. La convocatoria llega después de los últimos accidentes registrados en la red y busca exigir garantías para los profesionales y los usuarios del ferrocarril.

El seguimiento de los paros ha alcanzado el 19,6 % entre los trabajadores con capacidad para secundarlos, sumando los turnos de noche y mañana, según los datos de Renfe hasta las 10.00 horas.

Para esta jornada, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos del 75 % de las circulaciones habituales durante las horas punta y del 50 % durante el resto del día.

En concreto, el 75 % de los trenes habituales debe circular entre las 6.00 y las 9.00 horas, de 13.30 a 15.30 horas y de 18.30 a 20.30 horas. Fuera de estas franjas, los servicios mínimos fijados son del 50 %.

Sin embargo, Renfe ha denunciado que no se están cumpliendo estas obligaciones en distintos puntos de la red. En el conjunto de los servicios públicos, que incluyen Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia, se ha registrado un 32,21 % de servicios mínimos suprimidos y un 25,68 % de circulaciones que no han llegado a salir.

En los servicios comerciales (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity), las supresiones han alcanzado el 40,08 % de los servicios mínimos programados, lo que ha afectado a 4.042 viajeros.

Las mayores incidencias se concentran en los núcleos de Cercanías de Madrid y Rodalies de Barcelona, aunque las consecuencias de los paros también se dejan notar en las conexiones ferroviarias de Castilla-La Mancha.