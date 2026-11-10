El Gobierno de Page suspenderá toda su agenda pública por la huelga general aunque la ve "atípica"

La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha confirmado que el Gobierno regional no contará con agenda pública este jueves, 11 de noviembre, día en el que ha sido convocada una huelga general que ha calificado como "atípica".

Durante la rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos de la reunión del Consejo de Gobierno, Padilla ha trasladado que el Ejecutivo autonómico "respeta el derecho a huelga", al tiempo que ha confirmado que "garantizará los servicios públicos esenciales".

La consejera ha opinado que esta movilización planteada por los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, es "totalmente legítima" para reivindicar "su preocupación, su cabreo incluso y la exigencia de medidas" en torno a la problemática de la vivienda.

En este sentido, ha reconocido que se trata de una problemática que "compete a todas las administraciones" pero ha defendido que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha "hemos tomado medidas tendentes a favorecer el acceso a la vivienda, no ahora, desde hace mucho tiempo".

Como ejemplo, se ha referido al Plan 10.000 o medidas como "un plan muy específico en el que va a suponer una movilización millonaria de inversión para facilitar el acceso a la vivienda, deducciones fiscales, la rebaja de los impuestos que afectan a la compra-venta o la construcción de vivienda asequible".

"Este Gobierno, desde luego, ha puesto muchas medidas encima de la mesa. ¿Serán suficientes? ¿Lo podemos solucionar solo nosotros? Evidentemente no, y para eso tenemos que trabajar todas las administraciones de manera coordinada", ha concluido Padilla.