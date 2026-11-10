Eurocaja Rural vuelve a respaldar a las bodegas de Albacete en una cita que une vino, cine y gastronomía

Eurocaja Rural ha participado en la decimoquinta edición de 'Con Vino Mejor', evento organizado por la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) y la Asociación de Empresarios de Vinos de Albacete (AEVAB), y que cuenta con el respaldo un año más de la entidad financiera, corroborando su compromiso con el desarrollo y la dinamización del tejido empresarial del medio rural y, especialmente, con el impulso del sector vitivinícola.

La apertura del acto, celebrado en la sede de FEDA en Albacete y que ha congregado a casi un centenar de asistentes, ha contado con la intervención del presidente de Eurocaja Rural, Javier López Martín, el presidente de FEDA, Artemio Pérez Alfaro, el de AEVAB, Javier Cuadrado Ayuso, y el diputado provincial de Medio Ambiente, José Antonio Gómez Moreno.

El presidente de Eurocaja Rural ha afirmado que "es una satisfacción volver a acompañar a FEDA en una iniciativa que, por méritos propios, es una magnífica celebración del vino, de nuestra gastronomía, de nuestra cultura y, en definitiva, de todo aquello que nos identifica y nos hace sentir orgullosos de esta tierra. 'Con Vino Mejor' no es únicamente una cata de excelentes vinos. Es un escaparate de talento, creatividad y capacidad empresarial, que demuestra que alrededor del vino existe toda una economía, pero también cultura (que hoy se concreta en el cine), gastronomía, turismo, innovación y oportunidades de futuro".

Respecto a la implicación de la entidad con el sector vitivinícola, reseñó que "Eurocaja Rural nació profundamente vinculada al campo y al medio rural. Formamos parte de este territorio, conocemos a sus agricultores, a sus cooperativas, a sus bodegas y a sus empresas, y conocemos también el extraordinario esfuerzo que existe detrás de cada producto que llega al mercado. Por eso, nuestro compromiso con el sector vitivinícola no es circunstancial. Los acompañamos financiando proyectos, facilitando inversiones, apoyando la modernización y tecnificación de las explotaciones, tramitando ayudas y, sobre todo, estando cerca de quienes cada día generan actividad económica, empleo y riqueza en nuestros pueblos. Hoy tenemos la oportunidad de comprobarlo con extraordinarios vinos, con el arte de Antonio Martínez Bleda, del Restaurante Frontera, y con el talento audiovisual de Abycine. Y creo que ahí reside precisamente una de las grandes virtudes de 'Con Vino Mejor': su capacidad para reunir diferentes expresiones de nuestra tierra y ponerlas en valor conjuntamente”.

Gastronomía local

Este evento insignia ha potenciado una edición más la riqueza y variedad del sector vitivinícola de la comarca, dando visibilidad al trabajo de sus bodegas y acercando al público la cultura del vino como uno de los elementos que forman parte de la identidad y el patrimonio de Castilla-La Mancha.

Los asistentes han podido disfrutar de los caldos de la provincia, en una cata guiada por Antonio Candelas, director de la revista 'MiVino', 3 cortos del festival 'Abycine' y la elaboración de tres tapas de vanguardia a cargo del chef Antonio Martínez Bleda, del 'Restaurante Frontera', de Tobarra.

La presentación del evento ha estado protagonizada por el showman albaceteño Francis Zafrilla, quien dio paso a los tres cortos de Abycine: "Periquitos" del director Álex Rey, "En Toronto no pasan estas cosas", de Manolo Orellana Naranjo, y "Carné de(s) madre", de Xabi Vitoria.