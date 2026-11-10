Álvaro Valero toma las riendas de la Asociación Española de Protocolo en Castilla-La Mancha con un nuevo equipo

Álvaro Valero Rey de Viñas, responsable de Protocolo y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Mora (Toledo), ha sido elegido nuevo delegado territorial de la Asociación Española de Protocolo (AEP) en Castilla-La Mancha.

Valero, experto en protocolo y relaciones públicas, ocupa el cargo municipal desde 2011 y asume ahora la dirección de la delegación autonómica con el objetivo de reforzar la presencia de la asociación y dar mayor visibilidad a esta profesión en las cinco provincias de la región.

La nueva etapa contará con un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de los ámbitos del protocolo, la comunicación y la organización de eventos. Junto a Valero estarán Marta Sánchez, Miguel Lillo, Ana Sánchez, Gregorio Huertas, Juan de Dios Orozco, Elena García, Laura Campos, Yolanda Ferro y Natividad Pavón.

Entre las principales iniciativas que pretende desarrollar esta nueva representación figuran la organización de jornadas formativas, encuentros profesionales y actividades de networking, además de ofrecer asesoramiento especializado a entidades locales y empresas.

Reconocimiento profesional

La delegación también contempla la posibilidad de establecer convenios de colaboración y acuerdos para facilitar prácticas universitarias a estudiantes de Grado y Máster relacionados con el protocolo.

La nueva dirección se ha marcado cuatro líneas estratégicas. La primera pasa por ofrecer asesoramiento a administraciones públicas, empresas y medios de comunicación en cuestiones relacionadas con las precedencias, el ceremonial y el uso normativo de los símbolos institucionales.

También pretende aumentar el número de socios individuales y colectivos en Castilla-La Mancha, así como trabajar por el reconocimiento y la dignificación de la profesión. En este último ámbito, la AEP defiende la exigencia de una titulación técnica y plantea combatir el intrusismo laboral en las convocatorias de plazas relacionadas con el protocolo y las relaciones institucionales.

Por último, la delegación regional respaldará la hoja de ruta de la asociación para impulsar la futura creación de un Colegio Profesional Oficial.

"Iniciamos esta etapa con enorme ilusión y con la responsabilidad de situar el protocolo y a las decenas de profesionales de Castilla-La Mancha en el lugar estratégico que les corresponde", ha señalado el nuevo delegado territorial.

Valero ha destacado además la experiencia y preparación del equipo que le acompañará en esta etapa, del que ha subrayado su profesionalidad, rigor técnico, vocación de servicio y conocimiento del entorno institucional y empresarial de la comunidad autónoma.

La Asociación Española de Protocolo, fundada en 1992, es una entidad de ámbito nacional que representa a más de 300 profesionales del sector en España.