Situación "insostenible" de Correos en Castilla-La Mancha a 20 días de las elecciones, según CSIF: "Falta personal"

A solo 20 días de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y una previsión de millones de solicitudes para votar por correo en todo el país, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que la situación de Correos en Castilla-La Mancha es "insostenible" y "amenaza con colapsar" ante la "crónica falta de personal".

En los comicios del 23 de julio de 2023, la empresa pública española gestionó 102.903 votos por correo solo en la región castellanomanchega. Aunque en las últimas semanas se ha incorporado cerca de un centenar de empleados en la comunidad, CSIF ha tildado de "insuficientes" los refuerzos, ya que coinciden de lleno con el pico de paquetería derivado de la campaña de Navidad y Black Friday.

El presidente del sindicato en Castilla-La Mancha, Manuel Maldonado, ha recordado que la plantilla autonómica ha perdido "más de 500 trabajadores en los últimos cuatro años" y ha añadido que "hay oficinas y unidades de reparto bajo mínimos" debido a que "realmente no hay un refuerzo extra".

También ha tildado de "insuficiente" la gratificación extraordinaria de 129,90 euros para personal de oficina y grandes centros, los 64,94 euros para el resto de personal (administrativos, técnicos, tecnología, limpieza...) y la retribución de 0,070247 euros de los envíos a domicilio y 0,070247 euros para los repartos de los envíos sin distribución.

La solicitud de voto por correo continúa abierta hasta el 19 de noviembre, mientras que el depósito final del sobre con el voto en las oficinas podrá realizarse hasta el 25 de noviembre.

Huelga 11 de noviembre

Para añadir más tensión a la situación, este próximo 11 de noviembre hay convocada una jornada de huelga en la empresa pública postal y el Ministerio del Interior ya ha decretado los servicios mínimos para garantizar el voto por correo.

Con el fin de establecer la máxima transparencia en el transporte y la custodia de las papeletas, agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil vigilarán por primera vez en unas elecciones generales las instalaciones de Correos donde se custodian los sufragios antes del día de la votación.

A ello se suma videovigilancia las 24 horas y el uso de 4.000 balizas GPS para monitorizar en tiempo real el transporte de las cajas de votos. En paralelo, el Gobierno ha alquilado a Telefónica, Defensa y Seguridad 61.603 lectores QR que verificarán el DNI desde el móvil de cara al próximo 29 de noviembre.