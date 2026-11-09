Rafael Torres: "La Mancha sin agua desaparece y necesitamos obras hidráulicas para garantizar el futuro agrícola"

El presidente de Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, Rafael Torres, ha lanzado una advertencia sobre el futuro de la agricultura en Castilla-La Mancha ante la falta de recursos hídricos y las dificultades para garantizar el abastecimiento de las explotaciones.

"La Mancha sin agua desaparece", ha asegurado durante su participación en el foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio', organizado por la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

"Desde la política no se está acometiendo bien este hecho", ha señalado en referencia a las infraestructuras hidráulicas. Torres considera necesario impulsar obras que permitan almacenar y gestionar mejor el agua, así como recargar los acuíferos para evitar que sigan perdiendo recursos. "Lo que queremos son soluciones", ha insistido, reclamando la implicación de todos los actores políticos.

El presidente de la cooperativa ha advertido de que la situación puede llegar a ser especialmente complicada en determinadas zonas, donde incluso han tenido que establecer restricciones tanto para el riego como para el consumo de agua durante el mes de agosto.

Una preocupación que se suma a los efectos del cambio climático, que, según ha explicado, está modificando los patrones de precipitaciones. "Tenemos lluvias muy abundantes cuando antes eran más repartidas y sin causar tantos daños".

Relevo generacional

Más allá del agua, Torres ha defendido que la agricultura necesita ser rentable para garantizar su continuidad. "Si no hay rentabilidad, no hay sostenibilidad", ha afirmado, al considerar que ningún profesional puede mantener una actividad económica si no obtiene beneficios.

En este sentido, ha puesto el foco en la necesidad de atraer a jóvenes agricultores y garantizarles unas condiciones que les permitan desarrollar su actividad con seguridad. "Si no hay seguridad, no quiere venir nadie para arriesgarse a perder", ha advertido.

A esta dificultad se suma la falta de mano de obra, tanto en el campo como en las bodegas. El presidente de Virgen de las Viñas considera que la imagen tradicional de la agricultura como un trabajo excesivamente duro ya no se corresponde con la realidad actual.

"Hoy en día todo está muy mecanizado. Las azadas están desapareciendo", ha explicado, reclamando también formación para facilitar la incorporación de trabajadores al sector.

Cooperativa transformadora

Torres también ha repasado la transformación de Virgen de las Viñas durante los 25 años que lleva al frente de la entidad. Aunque su vida siempre había estado ligada a la agricultura y la industria, reconoce que le sorprendió la propuesta de asumir la presidencia, ya que anteriormente había rechazado otros cargos por falta de tiempo.

Cuando llegó, detectó carencias en el funcionamiento de la cooperativa y se propuso cambiar su modelo empresarial para ganar presencia internacional. Uno de los principales avances ha sido la apuesta por la calidad de los vinos, frente a una etapa en la que buena parte de la producción se destinaba a las destilerías.

"Esto ha sido una transformación tremenda", ha señalado. Como ejemplo, ha explicado que han pasado de contar con un enólogo a disponer de cinco profesionales especializados y formados.

Conversación con Rafael Torres moderada por Alberto Morlanes. Ángela Pulido Díaz

También ha defendido la importancia de ganar dimensión empresarial y ha destacado la fusión con Vinícola de Tomelloso y San José. "Hay que tener un tamaño suficiente para tener personal cualificado, que sean profesionales y que aporten siempre ideas", ha afirmado.

Otro de los asuntos que preocupa a Torres es el descenso del consumo de vino frente a otras bebidas, como la cerveza. El presidente considera que se ha construido una imagen negativa alrededor de este producto y reclama una mayor promoción para recuperar su presencia entre los consumidores.

"Por el exceso de unos cuantos no podemos demonizar este producto", ha defendido, al tiempo que ha insistido en la necesidad de adaptarse a las nuevas demandas del mercado. "El jefe de cualquier empresa es el consumidor", ha recordado. En esta línea, ha explicado que la cooperativa trabaja en nuevos productos y aprovecha todos los recursos de la uva.

Cultura como identidad

La cultura es otra de las apuestas de Virgen de las Viñas. Este año, su certamen cultural alcanza la vigesimoquinta edición y se ha convertido en una de las iniciativas que Torres reivindica con mayor orgullo. "La cultura aporta mucho a cualquier negocio y a toda la humanidad", ha afirmado.

El presidente ha recordado que el certamen nació con la intención de apoyar a los artistas y devolver a la sociedad parte de lo que la cooperativa recibe de ella. A esta iniciativa se suma el museo de arte contemporáneo, que cada vez recibe más visitantes y constituye un patrimonio cultural para Tomelloso.

De cara al futuro, Torres desea que la entidad mantenga su crecimiento, siga abierta a la incorporación de otras cooperativas y continúe apostando por la calidad y la tecnología. Pero también considera fundamental preservar la unidad interna: quiere que el consejo rector y los socios permanezcan unidos para que "las decisiones conjuntas sean más sólidas".

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.