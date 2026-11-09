Nazareth Rodrigo: "Hemos logrado que la voz de Castilla-La Mancha se escuche en Europa"

La directora general de Asuntos Europeos de la Junta, Nazareth Rodrigo, ha destacado el protagonismo creciente de Castilla-La Mancha en los principales debates que marcan el futuro de la Unión Europea. Así lo ha expresado durante su intervención en el foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio' organizado en Tomelloso por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Rodrigo ha destacado que la comunidad ha puesto en valor su participación en los espacios europeos, para que "la voz de nuestra región se escuche en Europa, donde se toman decisiones que nos influyen de forma muy directa".

El refuerzo de la presencia de Castilla-La Mancha en Europa es "intencionada", porque Europa "ya no es una realidad lejana, sino que influye en nuestro campo y en nuestros jóvenes".

Rodrigo ha citado algunos ejemplos como el dictamen sobre relevo generacional elaborado por el Gobierno regional y presentado en el Comité Europeo de las Regiones, que salió adelante por unanimidad.

"Europa afronta un desafío enorme: garantizar a las nuevas generaciones que encuentren oportunidades en el sector agrario y en nuestra tierra. Tenemos que preservar nuestros pueblos, mantener vivo el territorio, garantizar oportunidades de vida para desarrollar nuestro proyecto vital aquí, con garantías y con rentabilidad", ha afirmado.

Ha puesto en valor que la comunidad haya querido garantizar este asunto en el centro del debate europeo. Y en la importancia que garantizar el relevo generacional del sector.

"También participamos de forma muy activa para defender el sector vitivinícola. Somos el mayor viñedo de Europa y un referente, lo que nos obliga a hacer propuestas y generar alianzas. Se han impulsado iniciativas de colaboraciones entre regiones vitivinícolas europeas que tienen que ver con la promoción de nuestros productos, que son de gran calidad", ha explicado.

Por otro lado, se ha referido a la reciente reunión en la región del Intergrupo Europeo del Vino en Virgen de las Viñas y la celebración de la Comisión de Recursos Naturales (NAT) del Comité Europeo de las Regiones en Toledo. "Es muy importante que vengan a los territorios a conocer de primera mano qué es lo que se hace aquí", ha resaltado.

"PAC fuerte y financiada"

Nazareth Rodrigo también ha recordado que nos encontramos en un momento delicado ante la aprobación del marco financiero plurinacional que marcará el presupuesto europeo.

"Nuestra posición es firme. Europa tiene que afrontar los nuevos retos y lidiar con el contexto político, pero esto no puede debilitar las políticas esenciales para el desarrollo de los territorios. Se debe mantener una PAC fuerte y suficientemente financiada", ha defendido.

Asimismo, ha apostado por una política de cohesión territorial robusta que permita reducir las desigualdades, impulsar infraestructuras y apoyar al tejido empresarial para "lograr un proyecto europeo fuerte".

"Desde Castilla-La Mancha podemos afrontar mucha experiencia y soluciones a problemas que compartimos con otras regiones europeas. Aquí hemos liderado leyes que están siendo ejemplo en otros lugares como la de despoblación", ha asegurado.

"Una Europa más cohesionada, más próxima a los territorios y más atenta a sus necesidades y a las de sus ciudadanos será sin duda una Europa más fuerte", ha expresado.

Asimismo, ha puesto en valor la importancia de espacios de diálogo como este "para reflexionar sobre la Unión Europea y para mostrar cómo las políticas comunitarias influyen en nuestras vidas".

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.