El Ministerio escucha a la Junta: no habrá recortes de agua en las 4.500 explotaciones agrícolas del Guadiana en Ciudad Real

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, se ha referido este lunes en el foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, a las alegaciones del Ejecutivo autonómico a los esquemas de temas importantes de las confederaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha.

Caballero se ha parado en la cuenca del Guadiana y en las Tablas de Daimiel para anunciar que el Ministerio para la Transición Ecológica ha atendido una de las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades para preservar las hectáreas de regadío de esta comarca.

Como ha avanzado, al menos hasta el 31 de diciembre de 2023, ningún agricultor verá mermadas sus hectáreas de regadío. “Nos consta que el Ministerio va a aceptar una alegación al esquema de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que permitirá seguir negociando y buscar una alternativa, porque es compatible cuidar el medio y preservar la actividad agrícola con las concesiones de riego”.

De esta forma, de las 4.500 explotaciones agrícolas vinculadas a la resolución europea que ponía en duda la continuidad del 100 por cien de estas explotaciones, Caballero ha afirmado que “ningún agricultor va a perder concesiones de riego”, al menos, hasta finales de 2030.

El papel de las cooperativas

En materia de campo, el vicepresidente segundo también ha destacado el papel de las cooperativas como motor económico en la región, “un modelo que ha evolucionado en los últimos años, también con una importante presencia de mujeres en los órganos de dirección”.

Y ha avanzado que la próxima semana, junto a García-Page, asistirá en Bruselas a un nuevo foro sobre la PAC para defender “recortes cero” en el montante que Europa destina al campo. “Volveremos a exigir que no haya ningún recorte al respecto”, ha reiterado.

“Ha habido un acuerdo, razonable, aunque no es el que más gusta a las organizaciones agrarias. Lo que se ha acordado en cuanto a cómo se van a repartir los recursos, es razonable, aunque podría haber sido mejor, ahora lo importante es que no haya reducción en los recursos que se destinen a la PAC”, ha concluido.