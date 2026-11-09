Miguel Ángel Valverde: "Si no fuera por la agricultura, la provincia de Ciudad Real tendría que cerrar"

"Si no fuera por la agricultura, esta provincia tendría que cerrar". El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, ha manifestado la importancia del sector agrario, que representa "el 20 % del PIB de la provincia", y ha detallado que sin este vértice "no se podría vivir" en una provincia como la de Ciudad Real.

Valverde ha asistido al foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" en Tomelloso, al que ha calificado de "muy elocuente" por la relevancia que este sector tiene en la provincia como también, según ha asegurado, "fuente de otros servicios y de otras actividades económicas".

"No somos realmente conscientes de la importancia que tiene la agricultura en una provincia que a lo largo de las décadas ha conseguido estabilizar ese protagonismo que en los años 50 y 60 provocó que decenas de miles de personas abandonaran nuestros pueblos buscando un futuro mejor", ha indicado mientras recordaba que este hecho se produjo por la "urbanización" del campo.

Valverde durante su intervención. Ángela Pulido Díaz.

En este sentido, el presidente de la Diputación de Ciudad Real ha hablado de la "deuda histórica" que existe "en nuestro país con el medio rural" y ha subrayado que "algún día habrá que recomponer ese equilibrio y pensar que en los pueblos se puede vivir bien", siendo "la agricultura el sector que dará la fuente principal de ingresos para que esto sea así".

Asimismo, ha hablado de la evolución "vertiginosa" de la agricultura y que ha sido posible gracias a las "nuevas técnicas agronómicas que han permitido una eficiencia cada vez más alta en el uso de recursos que son imprescindibles, como el agua".

Ha sido en este vértice en el que se ha detenido para subrayar la importancia de la "falta del agua", en una provincia que, ha asegurado, tiene su futuro en la "agricultura".

"Si no tenemos agua, no tenemos agricultura. Si no tenemos agua, no tenemos ganadería. Si no tenemos agua y no tenemos agricultura, no tenemos industria alimentaria. Si no hay industria agroalimentaria, no hay nada más", ha sentenciado.

En esta reflexión, Valverde ha recalcado que en la provincia de Ciudad Real hay que "seguir viviendo de lo que hemos hecho siempre". Un pensamiento que ha extendido a los "esfuerzos" que los agricultores han hecho a lo largo del tiempo y ha expresado que ahora tienen que ser otros los que "también hagan esfuerzos" y ofrezcan "soluciones".

Miguel Ángel Valverde, Rafael Torres y Esther Esteban. Ángela Pulido Díaz.

Valverde ha señalado que la solución pasa porque "verdaderamente lleguemos a un gran acuerdo nacional y también regional en materia de agua". Un acuerdo que, a su juicio, debe "presentar una carta de compromisos donde se diga que nuestra Estado, nuestra comunidad autónoma, las cuotas hidrográficas, van a hacer lo necesario para recuperarlas y para hacerlas sostenibles medioambientalmente y económicamente. Algo que hasta este momento no se ha hecho".

En este sentido, ha señalado que en Castilla-La Mancha hay siete cuencas hidrográficas y "pareciera que el único problema es el trasvase Tajo-Segura". Valverde ha sido contundente y ha señalado que hay más problemas aparte del trasvase y ha recalcado que "lo que hay que ofrecer es soluciones para que podamos seguir disponiendo de agua".

Unas soluciones que pasan por las "inversiones", y que, según han indicado, son visibles en la "reutilización de nuestra agua para poder volver a ser utilizadas, que permitan retener el agua hasta los límites que se pueda, que se puedan trasvasar recursos desde unos lugares a otros".

Valverde ha sido claro asegurando que "hay agua para todos" y también "hay soluciones".

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.