Una calle de El Polígono de Toledo inundada tras la DANA de 2023. Javier Longobardo

Alerta en la provincia de Toledo por las lluvias: la Junta activa el Meteocam ante previsiones de hasta 200 litros

El Gobierno de Castilla-La Mancha activará a las 22:00 horas de este lunes 9 de noviembre el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (METEOCAM) en Fase de Alerta —Situación Operativa 0— en la provincia de Toledo ante la previsión de fuertes lluvias que podrían dejar hasta 200 litros por metro cuadrado en las próximas 72 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos de nivel naranja para este martes en la comarca de la Sierra de San Vicente donde se pronostica una acumulación de lluvia de 80 mm en apenas 12 horas.

Por su parte, los Montes de Toledo, el Valle del Tajo y la Serranía de Guadalajara estarán bajo alerta amarilla por precipitaciones de 40 mm en 12 horas y máximos de 200 mm en tres días.

El 112 activa el seguimiento

Con la activación del Meteocam, el 112 de Castilla-La Mancha ha informado a los ayuntamientos y grupos de intervención de las zonas afectadas para que puedan adoptar las medidas de prevención y respuesta que consideren necesarias.

El servicio de emergencias realizará además un seguimiento de las posibles incidencias que puedan producirse durante el episodio. La dirección del plan analizará tanto la evolución de los avisos de AEMET como las incidencias que se registren para adaptar, si fuera necesario, el nivel de respuesta.

Precaución

El Gobierno regional recomienda extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera. Si una tormenta sorprende durante la conducción, aconseja reducir la velocidad y adaptar la marcha a la visibilidad, además de evitar atravesar zonas inundadas, cauces o ramblas.

También recomienda no estacionar ni circular por arroyos o cauces ante el riesgo de una crecida repentina y alejarse de ríos, torrentes y vaguadas. En los domicilios, se aconseja retirar del exterior aquellos elementos que puedan ser arrastrados por el agua.

Si se produce una inundación, hay que abandonar sótanos y plantas bajas y desconectar la electricidad. El Ejecutivo autonómico recuerda que, ante cualquier emergencia, debe llamarse al 112, haciendo un uso racional de este servicio.