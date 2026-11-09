Javier Navarro, alcalde de Tomelloso, pide un Pacto de Estado en torno al agua para dar estabilidad al campo

El alcalde de Tomelloso, Javier Navarro, ha pedido un Pacto de Estado en torno al agua que genere estabilidad al campo "más allá de ciclos electorales" y de paso "alivie tensiones entre territorios" y "dé músculo" al sector primario a nivel nacional.

Navarro ha hecho esta reflexión durante su intervención en el foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio", organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.

El regidor tomellosero ha puesto en el centro de su discurso un recurso que "sostiene nuestra tierra". "No podemos hablar de desarrollo, relevo generacional, cambios en el modelo de producción, ni siquiera de financiación sin tener en cuenta los efectos que los cambios climatológicos están teniendo en nuestro campo", ha reflexionado.

Ante esta "incertidumbre hídrica", también ha puesto voz al "clamor" que existe entre los agricultores de su pueblo respecto a la limpieza de los cauces en torno al embalse de Peñarroya no solo en término de seguridad para prevenir venidas y riadas, sino para que puedan recuperarse los 23 pozos de recarga que existen.

Continuando con su exposición, Navarro ha asegurado que los agricultores "necesitan apuestas concretas a sus demandas" y precisamente para alzar la voz en torno a ellas, las principales organizaciones agrarias habían organizado una tractorada en Madrid el pasado 28 de octubre que finalmente tuvo que ser suspendida por el accidente de Urda.

"Aquella movilización no se llevó a cabo por una catástrofe que nos dejó consternados, pero los problemas siguen ahí. Aunque se aplazara, las mismas demandas siguen sobre la mesa", ha apuntado el alcalde de Tomelloso, quien ha reivindicado que los profesionales del sector primario "no piden imposibles", sino "rentabilidad, certidumbre y agilidad administrativa".

Cultura

Por último, Javier Navarro también se ha referido a la tercera gran pata que se aborda en este foro, el de la cultura.

En un lugar como la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara, ha resaltado el "ejemplo de maridaje de éxito" que ha supuesto este espacio donde el Museo de Arte Contemporáneo Infanta Elena "convive con el olor a mosto", amén del Certamen Artístico que llevan impulsado desde hace un cuarto de siglo.

En este sentido, el alcalde de Tomelloso ha resaltado "el alma cultural" de esta tierra, "cuna de pintores, escritores y poetas, que nace en el campo, las viñas y el trabajo bien hecho".

"Nuestra identidad no es una reliquia del pasado, nos proyecta al futuro. La cultura nos dignifica, nos hace competitivos y nos cohesiona", ha finalizado el munícipe manchego.