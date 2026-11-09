El futuro del campo de Castilla-La Mancha pasa por la rentabilidad: "si se puede vivir de ello, habrá jóvenes"

"Lo que queremos es que la agricultura y la ganadería sean rentables. Si lo es, estará garantizado el relevo generacional". Así se ha puesto de manifiesto durante la mesa de debate 'Agricultura, cooperativismo y desarrollo industrial' celebrada en el marco del foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" organizado en Tomelloso por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha.

Un coloquio en el que han participado el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán; el director general de Virgen de las Viñas, Enrique Cepeda; el presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato; y la directora general del Observatorio Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada.

Por su parte, el consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha valorado al acuerdo que la Unión Europea ha alcanzado sobre la Política Agraria Común (PAC), ya que "se ha cambiado la propuesta inicial". Sin embargo, ha abogado por tener cautela hasta conocer los detalles y cómo se articula el dinero que llegará al agricultor.

Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

El consejero cree que en el relevo generacional del campo tiene que hacerse desde abajo, pero también ayudando a los mayores, para que puedan salir del sector y facilitar las tierras a los más jóvenes.

"Europa no está entendiendo la importancia del sector agrario como nos gustaría. Necesitamos políticas que respalden a los agricultores y ganaderos, que son quienes ponen los productos al servicio de la sociedad. Hay que recordar que la PAC nació con el objetivo de que no subiese la cesta de la compra y que no se perjudicara a los productores", ha explicado.

Sin embargo, ha lamentado que existen otros factores que no han beneficiado al sector, como la situación geopolítica con la guerra de Ucrania y los aranceles de EEUU.

Martínez Lizán ha indicado que la tasa de reposición de agricultores en la comunidad es alta, ya que, pese a que solo 16.000 de las 86.000 solicitudes de la PAC que hay en la región corresponden a profesionales, "el 86 % de los jóvenes que solicitan incorporarse al sector agrario es para vivir de ello".

Para terminar, ha hecho una defensa férrea del agua y de la agricultura de regadío. "Volver a la agricultura de secano perjudicaría mucho. Si un agricultor de viñedo no tiene agua, va a tener menos producción y esto afecta al resto de sectores de la sociedad. La economía rural se va a resentir de una manera drástica. Nos preocupa como Gobierno las planificaciones presentadas por las confederaciones", ha sentenciado.

Costes de producción

Por su parte, el presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, ha lamentado los costes de producción a los que se tienen que enfrentar los agricultores y ganaderos en la actualidad.

"Lo mío es cada día más barato y lo que necesito para consumir y producir es más caro. Lo que queremos es que la gente viva por su trabajo. Y si el sector es rentable, también habrá más jóvenes que quieran incorporarse y mayores que quieran seguir. Tenemos que enfocar las incorporaciones a la rentabilidad, no solo a las subvenciones. Se están dando pasos, pero que lo que le damos a los jóvenes, que no se lo quitemos a los mayores", ha afirmado.

Pedro Barato, presidente de Asaja. Ángela Pulido Díaz

Por ello, Barato ha pedido esperar hasta conocer el presupuesto que tendrá la PAC tras el nuevo acuerdo. Ha criticado que el primer pilar ya propone que llegue menos dinero por hectárea al productor y el segundo es "un cajón desastre" en el que preocupa el epígrafe de "mundo rural".

"Todavía queda mucho. No soy tan optimista de que esta PAC se apruebe antes del 31 de diciembre. Los días 26 y 27 de noviembre y 16 y 17 de diciembre una delegación de Asaja estará en Bruselas para decir 'así no'. Que quede claro que los mayores ecologistas son los agricultores. Europa debe apartar todo lo que estorbe y dotar la política agrícola de presupuesto. Están jugando con las cosas de comer", ha expresado.

Por otro lado, ha criticado las aduanas y ha cargado contra acuerdos como Mercosur, abogando por que los acuerdos nos lleven a un mercado "más transparente".

Por último, al nuevo gobierno que se forme tras las elecciones le ha pedido que insten a las confederaciones a dejar de aplicar sanciones y que se centren en poner soluciones.

"Tenemos que dar una vuelta a la política nacional. Hay que apostar por la promoción de la agricultura y de la ganadería", ha finalizado.

"Trabajar en la rentabilidad"

De su lado, el director general de Virgen de las Viñas, Enrique Cepeda, ha comenzado su intervención destacando la evolución que ha tenido la cooperativa hasta lograr convertirse en un proyecto que acapara más del 6 % de la producción de vino en el país.

Enrique Cepeda, director general de Virgen de las Viñas. Ángela Pulido Díaz

Cepeda ha apuntado a la transformación de la empresa, con asuntos como la continua incorporación a lo largo de los años de mujeres a los órganos de dirección o la evolución y el crecimiento empresarial.

Por ello, ha pedido a las administraciones trabajar en la rentabilidad, ya que solo así se garantizará el relevo del sector.

"El campo se ha transformado gracias a la mecanización y tenemos que seguir trabajando en ello para seguir creciendo. Todas las políticas deben basarse en ello", ha afirmado.

Por último, ha abogado por seguir impulsando la agricultura de regadío. "Si alguien plantea hoy en día una agricultura de secano, que se vaya del sector", ha sentenciado.

Relevo generacional

Para terminar, la directora general del Observatorio Relevo Generacional Agroalimentario, Claudia Calzada, ha abogado por promocionar la incorporación de los jóvenes a la agricultura y la ganadería.

Claudia Calzada, directora general del Observatorio del Relevo Generacional. Ángela Pulido Díaz

Calzada ha pedido alternativas para favorecer el relevo y que no solo puedan dedicarse al sector quien tiene una finca o quien tiene familiares que se dedican a ello.

"Vamos a diseñar política, más allá de los presupuestos. Contarlo y poner el foco en la importancia del sector es muy importante. Esto es un camino doble, ya que si alguien entra, debemos acompañar la salida", ha afirmado.

La directora general cree que el objetivo es lograr que los jóvenes puedan elegir lo que hacer. Y eso también se consigue facilitando el acceso a la tierra, incentivando cesiones y alquileres de las mismas.

Por último, ha hecho hincapié en aprovechar bien el agua. "Somos una industria muy competitiva y tenemos muchas razones para estar hoy aquí y seguir contando a la gente que la agricultura es una opción de vida digna", ha finalizado.

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.