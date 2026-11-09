Esther Esteban: "No hay economía rural sólida si quien trabaja la tierra no puede vivir dignamente de ella"

Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, durante su intervención en el foro 'Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio'. Ángela Pulido Díaz.

La presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esther Esteban, ha destacado que el "cooperativismo" ha demostrado ser "una de las grandes fortalezas de Castilla-La Mancha" y ha recordado que "sin un campo fuerte" no hay "desarrollo territorial", de la misma manera que "no hay economía rural sólida si quienes trabajan la tierra no pueden vivir dignamente de ella".

En la presentación del foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio", un encuentro celebrado en Virgen de las Viñas, "la mayor cooperativa de Europa", Esteban ha destacado el carácter que estas tres palabras aúnan en una misma idea: "Para transformar un territorio hay que conocer sus raíces, fortalecer su economía y cuidar aquello que le da identidad".

La periodista toledana ha señalado la "extraordinaria" realidad empresarial de la región, construida "gracias al esfuerzo de miles de agricultores que entendieron que el futuro no se construía solos, sino juntos". Una "forma de entender el progreso" que refleja "el verdadero valor del cooperativismo" y que demuestra que "compartir objetivos multiplica oportunidades".

En Tomelloso, "el corazón de la Mancha", el campo no se limita a ser "simplemente un sector económico", Esteban ha señalado que en esta tierra es "una forma de vida, es memoria, es identidad y es futuro". Por ello, "hablar hoy de agricultura es hablar de empleo, de industria, de innovación, de exportaciones y de la supervivencia de nuestros pueblos".

El discurso de la máxima responsable del periódico líder en la región también ha abordado los "enormes desafíos" que el sector tiene por delante, como el cambio climático, la gestión del agua, la rentabilidad de las explotaciones, la transformación industrial, la competencia internacional, y "uno de los retos más importantes de todos: el relevo generacional".

Esteban se ha detenido en esta última empresa para reflexionar sobre cómo se encarará este vértice, subrayando que "el relevo no llegará solo" y que por ello "necesitamos rentabilidad, innovación, formación, financiación y políticas que conviertan el campo en un proyecto de vida atractivo para quienes vienen detrás".

También ha resaltado el amplio y variado abanico de voces que participarán en el foro, a las que les une un mismo objetivo: "Construir un sector agroalimentario más fuerte, más competitivo y más preparado para el futuro".

En un sector que "necesita reconocimiento" y "soluciones", Esteban ha añadido que el campo "necesita que el valor de su trabajo se traduzca en ingresos justos".

Asimismo, ha incidido en la importancia de no olvidar el papel de la financiación y ha subrayado que "detrás de cada proyecto que crece hay decisiones valientes, inversiones y confianza".

Tierra que "inspira"

Con una tierra que es un lienzo que "inspira, crea y construye identidad", la presidenta ejecutiva ha reivindicado en esta jornada a la cultura, pues, como ha apuntado, "la agricultura y la cultura nunca han sido mundos separados" y La Mancha no se puede entender "sin quienes han convertido ese paisaje en pintura, poesía, literatura y patrimonio".

En EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Esteban ha asegurado que, además de realizar un "periodismo independiente al servicio de esta tierra", también creen en la importancia de "crear espacios" donde "instituciones, empresas, el mundo agrario y la sociedad puedan sentarse a dialogar sobre los grandes retos que compartimos".

"Creemos en una Castilla-La Mancha que produce excelencia, que exporta calidad, que innova, que cuida de su patrimonio y que no renuncia a sus raíces mientras construye su futuro", ha señalado sobre esta cabecera su presidenta ejecutiva.

Esteban ha agradecido la presencia de las instituciones y empresas que van a participar, y ha expandido ese reconocimiento a Virgen de las Viñas, una sociedad que "demuestra que cuando miles de personas trabajan con un objetivo común pueden construir una realidad extraordinaria. Ese espíritu cooperativo es, probablemente, la mejor metáfora de lo que necesita Castilla-La Mancha".

Esther Esteban durante su discurso de apertura. Ángela Pulido Díaz.

La presidenta ejecutiva de este medio ha concluido su intervención apelando a que en este encuentro se hable de los "problemas con claridad y valentía", que salgan "ideas, acuerdos y nuevas oportunidades", y sobre todo, "que salgamos convencidos de que agricultura, economía y cultura no son tres caminos distintos. Son tres fuerzas capaces de transformar nuestro territorio", que "siempre ha demostrado una enorme capacidad para reinventarse".

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.