"A las elecciones de mayo iremos con Emiliano, y pienso que ganaremos", afirma el vicepresidente regional

El vicepresidente, José Manuel Caballero, y la presidenta ejecutiva de este medio, Esther Esteban, durante su intervención en el foro celebrado en Tomelloso. Ángela Pulido Díaz

“Castilla-La Mancha apuesta por la calidad y por la internacionalización, donde avanzamos y crecemos por encima de la media nacional”. Este es el análisis que el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha compartido sobre el sector primario en el foro “Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio” celebrado este lunes en la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas de Tomelloso, Ciudad Real.

La intervención del vicepresidente regional se ha desarrollado en conversación con Esther Esteban, presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que ha definido al vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, como un político que sabe interpretar las necesidades desde la escucha y el diálogo, además de su profundo conocimiento de Europa, “donde se juega al futuro del campo de esta tierra”.

La Política Agraria Común, el uso de los recursos hídricos y las elecciones del 29-N y a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en mayo de 2027 han centrado la intervención de Caballero, que vaticina una victoria del presidente Emiliano García-Page el 23 de mayo de 2027, porque “los ciudadanos saben lo que se vota en unas y otras citas electorales”.

Precisamente, sobre si será García-Page candidato socialistas a la Junta, ya que aún no lo ha confirmado, el representante del Gobierno autonómico ha afirmado que a la cita regional con las urnas “iremos con Emiliano, y pienso que ganaremos con Emiliano”.

Para el vicepresidente la clave es la forma con la que se gestiona en la comunidad autónoma, desde el consenso y la mesura, por lo que ha pedido “evitar y despejar del día a día la polarización y el conflicto y, a veces, la violencia verbal que existe en política y que es muy despreciable”.

Sobre estas líneas, Caballero y Esteban, momentos previos a su conversación en el foro. Ángela Pulido Díaz

Preguntado por Esther Esteban por el “efecto de arrastre” de las elecciones generales del 29-N, Caballero lo tiene claro, el resultado de las urnas el último domingo de noviembre “no va a afectar en ninguna dirección al resultado de Castilla-La Mancha”.

Y ha lanzado un mensaje a la oposición sobre las encuestas que dan por perdida La Moncloa a Pedro Sánchez. “Les recuerdo que tiene un manual de resistencia y lo tiene por escrito”, para añadir que lo importante es que lo que se decida “sea para el bien de los ciudadanos”.

Confederación del Guadiana

En cuanto a los esquemas de temas importantes de las confederaciones hidrográficas que afectan a Castilla-La Mancha, Caballero se ha parado en la cuenca del Guadiana y en las Tablas de Daimiel para anunciar que el Ministerio para la Transición Ecológica ha atendido una de las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades para preservar las hectáreas de regadío de esta comarca.

Como ha avanzado, al menos hasta el 31 de diciembre de 2023, ningún agricultor verá mermadas sus hectáreas de regadío. “Nos consta que el Ministerio va a aceptar una alegación al esquema de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que permitirá seguir negociando y buscar una alternativa, porque es compatible cuidar el medio y preservar la actividad agrícola con las concesiones de riego”

De esta forma, de las 4.500 explotaciones agrícolas vinculadas a la resolución europea que ponía en duda la continuidad del 100 por cien de estas explotaciones, Caballero ha afirmado que “ningún agricultor va a perder concesiones de riego”, al menos, hasta finales de 2030.

En materia de campo, el vicepresidente segundo también ha destacado el papel de las cooperativas como motor económico en la región, “un modelo que ha evolucionado en los últimos años, también con una importante presencia de mujeres en los órganos de dirección”.

Y ha avanzado que la próxima semana, junto a García-Page, asistirá en Bruselas a un nuevo foro sobre la PAC para defender “recortes cero” en el montante que Europa destina al campo. “Volveremos a exigir que no haya ningún recorte al respecto”, ha reiterado.

“Ha habido un acuerdo, razonable, aunque no es el que más gusta a las organizaciones agrarias. Lo que se ha acordado en cuanto a cómo se van a repartir los recursos, es razonable, aunque podría haber sido mejor, ahora lo importante es que no haya reducción en los recursos que se destinen a la PAC”, ah explicado.

Tras la tragedia de Urda

Caballero también ha abordado con la presidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha la situación de la alta velocidad en la región tras el accidente de Urda, para centrarse en los usuarios de Ciudad Real y Puertollano que trabajan en Madrid, no sin antes recordar a las víctimas y enviar su cariño a las familias.

El vicepresidente ha exigido que se investigue “hasta el último céntimo” de fondos europeos destinados a la mejora de la red ferroviaria, y ha reiterado que se depuren responsabilidades. “No puede haber ninguna duda respecto a cómo se han gestionado las infraestructuras, hay una obligación de verdad y de asumir responsabilidades, caiga quien caiga, en este accidente y en todos los demás”, ha dicho.

En cuanto a los usuarios del tren, unos 3.000 diarios desde Ciudad Real y Puertollano, Caballero ha comentado que el Gobierno regional ha solicitado al Ministerio de Trabajo que establezca “el mismo sistema de compensaciones para los trabajadores que cuando la DANA de Valencia, como el teletrabajo y los permisos retribuidos para aquellos que no pueden desempeñar el teletrabajo porque su actividad no lo permite”.

Por último, el vicepresidente espera que en los próximos días ADIF pueda iniciar las labores de reconstrucción del tramo afectado por el accidente, que según ha señalado, es de unos 400 metros y tres catenarias “por lo que en términos de reparación e infraestructura no parece mucho”.

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.