Ponentes y responsables de EL ESPAÑOL en la región, en el antiguo lagar Virgen de las Viñas de Tomelloso. Ángela Pulido Díaz

Agricultura, economía y cultura se dan la mano en un espacio cargado de historia para reivindicar el territorio

El antiguo lagar de la Cooperativa Virgen de las Viñas, hoy convertido en museo etnológico, ha sido este lunes un escenario tan singular como significativo para acoger el foro “Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio”, una cita que ha reunido en Tomelloso (Ciudad Real) a representantes institucionales, responsables del sector agroalimentario, voces del cooperativismo y profesionales del ámbito cultural y económico.

El encuentro, concebido para reflexionar sobre las oportunidades, los desafíos y el potencial de Castilla-La Mancha, ha tomado como punto de partida aquello que constituye una de sus principales señas de identidad: la tierra y todo lo que nace de ella.

La elección del espacio ha aportado al encuentro un significado especial. Entre los muros de un antiguo lagar, donde permanece la memoria de generaciones de agricultores y de una actividad que ha marcado profundamente la historia económica y social de Tomelloso, el debate sobre el futuro ha encontrado un marco lleno de simbolismo.

Un lugar que conserva la huella del trabajo, la tradición y la cultura del campo y que, transformado hoy en museo etnológico, representa también la capacidad de una sociedad para preservar sus raíces y proyectarlas hacia nuevas oportunidades.

Porque hablar de agricultura, economía y cultura en este enclave es, en buena medida, hablar de la propia historia de Tomelloso y de una comarca cuyo desarrollo no puede entenderse sin el esfuerzo de sus gentes y su vinculación con la tierra.

El antiguo lagar, convertido en museo etnológico, ha sido el escenario de este foro de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

Expertos e instituciones

El foro, impulsado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, ha contado con la bienvenida institucional a cargo de Esther Esteban, presidenta ejecutiva del medio, que ha dado paso a una conversación con José Manuel Caballero Serrano, vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

La dimensión local ha tenido también un papel protagonista con la intervención de Javier Navarro Muelas, alcalde de Tomelloso, que ha participado en el encuentro para abordar la importancia de la actividad económica, agrícola y empresarial en el desarrollo de la ciudad y su entorno.

Uno de los primeros grandes espacios de reflexión ha llegado con la mesa de debate “Agricultura, cooperativismo y desarrollo industrial”, que ha reunido a Julián Martínez Lizán, consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha; Enrique Cepeda, director general de la cooperativa Virgen de las Viñas; Pedro Barato, presidente nacional de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), y Claudia Calzada, directora general del Observatorio de Relevo Generacional Agroalimentario.

Moderado por Alberto Morlanes, director de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el debate ha puesto sobre la mesa cuestiones fundamentales para el presente y el futuro del sector, desde el papel estratégico del cooperativismo y la transformación de las producciones hasta la competitividad, la modernización y el necesario relevo generacional en el campo.

Esther Esteban, junto a Rafel Torres, presidente de la Bodega y Almazara Virgen de las Viñas. Ángela Pulido Díaz

Una mirada empresarial

La mirada empresarial ha tenido continuidad con la conversación protagonizada por Rafael Torres, presidente de la Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara. Una intervención especialmente vinculada al escenario que ha acogido el foro, al representar una entidad que constituye uno de los grandes referentes del cooperativismo agroalimentario y de la capacidad del sector primario para generar actividad, riqueza y oportunidades en el territorio.

La jornada ha contado asimismo con la intervención de Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real, que ha aportado la perspectiva provincial sobre el desarrollo y las posibilidades de crecimiento de un territorio estrechamente ligado a su actividad agrícola y agroindustrial.

También ha participado Alberto Marcilla López, director de Banca Rural en Globalcaja, en una conversación centrada en el papel de la financiación y los servicios financieros en el acompañamiento al mundo rural y al tejido productivo agroalimentario.

Pero el encuentro ha querido ir más allá de la dimensión estrictamente económica para reivindicar otra de las grandes riquezas que nacen de la tierra: la cultura. Bajo el título “La cultura que nace de la tierra”, una segunda mesa de debate ha reunido a Dionisio Cañas, poeta y artista; María Porto, galerista y directora de Aqualium, y Jorge Abad, pintor.

Moderado por Javier Guayerbas, redactor jefe de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, este espacio ha permitido incorporar la perspectiva artística y creativa a una conversación que ha conectado territorio, identidad, paisaje, tradición y expresión cultural.

Oportunidades de futuro

El programa ha incluido también la intervención de Nazareth Rodrigo, directora general de Asuntos Europeos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, antes del cierre de la jornada. En definitiva, el foro ha planteado una reflexión transversal sobre cómo transformar el territorio sin perder aquello que lo hace único.

Agricultura, industria, cooperativismo, financiación, relevo generacional y cultura han compartido protagonismo en una jornada que ha encontrado en el antiguo lagar de Virgen de las Viñas el mejor de los escenarios posibles.

Un espacio donde el pasado no se contempla únicamente como recuerdo, sino como una fuente de identidad, conocimiento y oportunidades desde la que construir el futuro.

El foro "Agricultura, economía y cultura para transformar el territorio" ha sido organizado por Cooperativa Virgen de las Viñas Bodega y Almazara y EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Tomelloso y Globalcaja.