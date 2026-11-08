De pastorear ovejas a ser la confidente de Santa Teresa: Ana de San Bartolomé, la mujer que fundó conventos por Europa

Conocida por ser la eterna compañera de Santa Teresa de Jesús, Ana de San Bartolomé fue mucho más que la secretaria de la religiosa que marcó el espíritu y la historia de Toledo. Ella fue una figura clave en la expansión de la Orden Carmelita fuera de las fronteras ibéricas y un ejemplo de fe y santidad entregando su vida a la obra de la institución.

En la vida de esta religiosa todo parecía estar repleto de coincidencias. Bautizada como Ana García Manzanas, el pueblo toledano de Almendral de la Cañada fue su cuna el 1 de octubre de 1549, una fecha que coincide con la celebración de la fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús.

Nacida en una familia numerosa con gran devoción, Ana sintió a una edad muy temprana cómo la vocación por vestir el hábito y llevar una vida al son del carisma de la contemplación, la penitencia y la estricta pobreza tocó su puerta.

Con tan sólo diez años de vida quedó huérfana de madre y padre. Debido a la situación familiar, comenzó a trabajar haciéndose cargo del cuidado del rebaño en campos cercanos a su pueblo.

Entre llanuras de pasto y el repique metálico de los cencerros sintió la presencia del Niño Jesús. Una manifestación que abrazó, cuidó y que le sirvió para reafirmarse en su saber vocacional.

Durante la adolescencia vivió con convicción una fe que mimaba para intensificar pese a las objeciones y recelos que sus hermanos le manifestaron. Siguiendo su vocación y a la edad de 21 años, Ana ingresó en la Orden de las Carmelitas Descalzas en el monasterio de San José de Ávila.

Para ese entonces pasó a responder ante el nombre de Ana de San Bartolomé, un nuevo alias que eligió en honor a San Bartolomé, uno de los doce apóstoles de Jesucristo, y al que le atribuyó la curación de una mala enfermedad a la que sobrevivió.

A partir de ese momento, la vida de la ya proclamada hermana carmelita se condujo bajo el lema "Sólo Dios basta". Una insignia que ondeó allá donde iba con tal firmeza que la propia Santa Teresa, fundadora de la orden religiosa, la eligió como enfermera y secretaria personal.

Ana fue el sostén de aquella mujer cuyas fundaciones y servicios a la sociedad consiguieron entrar en los libros de historia. En esos mismos libros quedó latente el espíritu de la toledana, quien tomó el ejemplo de la Santa y lo plasmó convirtiéndose en figura clave de la expansión de la orden fuera de las fronteras españolas.

Ambas religiosas compartieron un fuerte vínculo espiritual y de amistad hasta la muerte de, como la apodaron los toledanos de antaño, la 'Santa Andariega' —Sta Teresa— en Alba de Tormes en 1582, quien se dice que murió en los brazos de su discípula.

Tras su muerte, Ana continuó con la misión de su mentora. Su primer destino fueron las tierras galas (1604), donde fundó conventos en París, Pontoise y Tours. La propagación de todo aquello que simbolizaba y englobaba el término ‘descalzas’ la expandió por varios países de Europa con su hábito tradicional como carta de presentación.

De Francia viajó a los Países Bajos. En aquel país cuya extensión es casi dos veces menor que la de Castilla-La Mancha, fue priora del convento de Amberes hasta su muerte. A lo largo de su estancia viviendo fuera de los márgenes españoles tuvo que lidiar con tensiones con el clero y las barreras con el idioma.

En Amberes adquirió gran prestigio por su incansable labor religiosa, lo que la posicionó como una figura histórica y espiritual de gran importancia, además de atribuirle la protección de la ciudad ante las diferentes vicisitudes a las que tuvo que enfrentarse.

La entonces gobernadora de los Países Bajos, la infanta Isabel Clara Eugenia, se declaró gran admiradora de la religiosa y llegó a decir que confiaba más en su capacidad de intercesión a través de sus oraciones que en los propios ejércitos que defendían su territorio. Ana pasó a ser su consejera y amiga.

Esta toledana se convirtió en ejemplo para cientos de jóvenes. Sus contemporáneos la definen como una mujer con firmeza, dulzura y profunda vida espiritual, tres características que la consolidaron como un espejo en el que las más jóvenes querían verse reflejadas. De hecho, la admiración hacia su persona fue tal que atrajo a muchas de ellas a la vida carmelita.

Con una vida centrada en los misterios de la Orden, donde la obediencia, la humildad, la confianza en Dios y la devoción eran los pilares sobre los que se sostenían sus días, Ana dejó para la historia escritos, cartas, poesías religiosas y una autobiografía.

Encarnando todas las virtudes que ensalzaban las carmelitas, ella tuvo una que la diferenció de las demás. Como resultado de sus experiencias sobrenaturales, similares a las de su mentora, se convirtió en mística.

Lejos de su Toledo natal, Ana de San Bartolomé ascendió 'al reino de los cielos' en 1626 en Amberes. Más de 300 años después de su muerte, el papa Benedicto XV ratificó su beatificación el 6 de mayo de 1917 y pasó a la historia como Defensora de la Paz.