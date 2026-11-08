Núñez pide aclarar si el dinero europeo para los trenes acabó en "los bolsillos del PSOE": "Responderán ante la Justicia"

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha exigido que se esclarezca si los fondos europeos destinados a las infraestructuras ferroviarias se utilizaron correctamente y ha advertido de que, si ese dinero acabó en manos de responsables socialistas, tendrán que responder ante la Justicia.

El líder regional de los populares ha realizado estas declaraciones este domingo durante un acto celebrado en Almansa (Albacete), junto al portavoz del PP Europeo, Esteban González Pons, en el que ha cargado contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha reclamado un cambio político para recuperar la confianza en las instituciones.

Núñez se ha referido a las investigaciones sobre posibles irregularidades en ADIF, después de que la Guardia Civil entrara en sus instalaciones para recabar documentación relacionada con las pesquisas sobre corrupción que afectan al PSOE.

También ha aludido a la investigación de la Fiscalía Europea sobre un posible fraude en el uso de fondos comunitarios destinados a la renovación de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, por un importe de 111,6 millones de euros.

"Si el dinero de los trenes que ha llegado de Europa ha acabado en los bolsillos de los socialistas, tendrán que responder ante la Justicia", ha afirmado.

El presidente del PP castellanomanchego ha matizado que corresponde a los tribunales determinar si se han cometido delitos, pero ha defendido que los representantes públicos deben exigir explicaciones sobre los contratos, las adjudicaciones, las inversiones y los controles realizados.

En este sentido, ha insistido en que los fondos europeos pertenecen a los ciudadanos y deben destinarse a mejorar los servicios públicos y sus oportunidades. "Recibir fondos no es lo mismo que ejecutarlos correctamente, anunciar inversiones no es terminarlas y el dinero que viene de Europa no pertenece a ningún partido", ha señalado.

Gestión ferroviaria

Durante su intervención, Núñez ha vinculado las investigaciones sobre ADIF con los escándalos de corrupción que afectan al Ejecutivo, los accidentes ferroviarios y lo que considera una falta de defensa de los intereses nacionales. A su juicio, esta situación está deteriorando la imagen de España en Europa.

El dirigente popular también ha cuestionado la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno central. Según las cifras que ha trasladado, de los 163.000 millones de euros previstos inicialmente, España apenas podrá superar finalmente los 101.000 millones, lo que supondría dejar sin aprovechar alrededor de 62.000 millones.

Además, ha defendido que el país necesita un Gobierno que aproveche su presencia en las instituciones comunitarias para defender los intereses de los españoles y ha reivindicado el proyecto político de Alberto Núñez Feijóo como alternativa al Ejecutivo actual.

"Nefasta gestión"

El presidente del PP de Castilla-La Mancha ha asegurado que el PSOE "pagará en las urnas su nefasta gestión y su traición a España" y ha animado a los ciudadanos a valorar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez y las distintas alternativas políticas.

En este contexto, ha pedido apostar por un cambio político y ha contrapuesto la gestión del actual Ejecutivo con la que, a su juicio, podría desarrollar un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Por último, Núñez ha recordado su etapa como alcalde de Almansa durante casi ocho años y ha defendido la necesidad de una política centrada en resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos. "Basta de políticos de titular. Hacen falta políticos de gestión", ha concluido.