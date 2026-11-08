Abengózar cuestiona el respaldo de Núñez al alcalde de Puertollano: "Muy exigente con el resto, pero no con los suyos"

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, ha acusado al presidente regional del PP, Paco Núñez, de no asumir responsabilidades políticas por la investigación judicial por acoso que afecta al alcalde de Puertollano (Ciudad Real), después de que haya expresado públicamente su orgullo por él y asegurado que le representa.

En declaraciones a los medios de comunicación este domingo en Alcázar de San Juan, Abengózar ha criticado que el líder de los populares no haya ofrecido "ni una sola explicación" sobre este asunto y, en cambio, haya respaldado al regidor. Una actitud que, a su juicio, evidencia que el PP es "muy exigente con el resto, pero nada con los suyos propios".

La dirigente socialista ha asegurado que su partido respeta la presunción de inocencia y la labor de la justicia, aunque ha diferenciado entre permitir que los tribunales investiguen los hechos y asumir responsabilidades políticas.

En este sentido, ha reprochado a Núñez que se haya mostrado "profundamente orgulloso" de un alcalde que, según ha recordado, ha sido apartado por la dirección nacional del PP de las listas al Congreso de los Diputados.

Abengózar también ha relacionado esta situación con la postura que, en su opinión, mantiene el PP de Castilla-La Mancha respecto a los audios del excomisario José Manuel Villarejo y la expresidenta regional y presidenta de honor del partido, María Dolores de Cospedal. A su juicio, tampoco entonces se asumieron responsabilidades políticas.

Gestión de Page

Durante su intervención, la portavoz socialista ha contrapuesto lo que considera dos formas diferentes de entender la política en Castilla-La Mancha. Por un lado, ha situado al PP, al que ha acusado de basar su estrategia en "generar ruido, en la confrontación, en los bulos y en asumir responsabilidad cero".

Frente a ello, ha defendido la gestión del presidente autonómico, Emiliano García-Page, y ha asegurado que su Gobierno sitúa a las personas "en el centro de todas las políticas" y trabaja para resolver los problemas de la ciudadanía.

Como ejemplo, ha reivindicado la recuperación de los servicios públicos que, según ha afirmado, fueron "denostados y maltratados" durante la etapa de recortes del PP.

Asimismo, ha destacado las medidas acordadas recientemente por el Ejecutivo autonómico y el grupo socialista para aliviar las economías familiares. Entre ellas, ha mencionado nuevas deducciones e incentivos fiscales dirigidos a los colectivos más vulnerables y destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

"En esto está el presidente de Castilla-La Mancha", ha afirmado Abengózar, quien ha acusado a los dirigentes populares de ofrecer una imagen "en blanco y negro" de la región y de "mirar para otro lado" cuando deben asumir responsabilidades.