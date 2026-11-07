La administración de Elche de la Sierra (Albacete) donde se ha vendido parte del primer premio. Loterías y Apuestas del Estado

Triplete de Castilla-La Mancha en la Lotería Nacional: primer, segundo y tercer premio en varios puntos de la región

Castilla-La Mancha ha hecho triplete en el Sorteo Extraordinario de 'La Cultura' de la Lotería Nacional celebrado este sábado.

Los principales premios del sorteo han dejado parte de su fortuna en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Toledo y Cuenca.

En concreto, el primer premio, dotado con 150.000 euros al décimo, ha correspondido al número 11.438 y ha sido consignado parcialmente en la administración número 1 de Elche de la Sierra (Albacete), situada en el número 10 de la calle Bolea.

La fortuna también ha sonreído a Ciudad Real y Toledo con el segundo premio. Parte del número 48.445, agraciado con 30.000 euros al décimo, ha sido consignado en Villanueva de la Fuente (Ciudad Real) y Camuñas (Toledo).

Por su parte, Cuenca también ha recibido su parte del reparto gracias al tercer premio, dotado con 15.000 euros al décimo. El número 44.421 ha sido consignado de forma parcial en la administración número 7 de la capital conquense.

Resultados

Los resultados del sorteo extraordinario de la Lotería Nacional de hoy, sábado 7 de noviembre, son los siguientes:

- Primer premio: 11.438

- Segundo premio: 48.445

- Tercer premio: 44.421

- Cinco cifras: 33.307 - 69.157 - 14.933 - 87.247 - 59.261 - 10.438 - 12.958 - 72.376 - 96.259 - 01.728 - 21.025 - 16.828

- Cuatro cifras: 5.724 - 3.075 - 1.740 - 2.954

- Tres cifras: 900 - 280 - 309 - 729 - 956 - 994 - 809 - 912 - 000 - 590 - 304

- Dos cifras: 98 - 75 - 66 - 74 - 93

- Reintegros: 8 - 7 - 6