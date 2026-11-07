La lacra de la violencia vicaria en la región: 4 menores están en riesgo alto de ser agredidos por el maltratador de su madre

La violencia machista continúa siendo una lacra en la sociedad actual. Una de sus expresiones más violentas es la violencia vicaria, que se da cuando el maltratador ataca a los hijos de la víctima con el único objetivo de causarle dolor.

Esta semana, el Ministerio del Interior ha publicado el número de casos activos en el Sistema VioGén al cierre del mes de octubre. Según el informe, en Castilla-La Mancha hay un total de 85 menores en riesgo de ser atacados por el maltratador de su madre.

Del total, cuatro están en riesgo alto, de los que tres residen en la provincia de Toledo y uno en Albacete.

Aunque con respecto al mes anterior se mantiene el dato total, se han duplicado los casos de menores en situación grave, ya que al cierre de septiembre solo se registraban dos.

Asimismo, el informe también refleja que hay un total de 3.327 mujeres en riesgo de violencia machista que cuentan con menores a su cargo.

Casi 6.000 mujeres en riesgo

Según el Sistema VioGén, al cierre del mes de octubre se registran un total de 5.955 casos activos de mujeres en alerta por violencia de género.

Afortunadamente, ninguno de ellos es de riesgo extremo, aunque sí hay 41 de riesgo alto -26 en Toledo, siete en Albacete, cuatro en Guadalajara, tres en Ciudad Real y uno en Cuenca-.

Del total de mujeres, 2.514 residen en Toledo, 1.046 en Albacete, 1.039 en Ciudad Real, 682 en Guadalajara y 674 en Cuenca.

La mayoría de mujeres incluidas en el sistema tienen entre 31 y 45 años, ya que se registran un total de 2.868 casos.

En el rango de 46 a 64 se encuentra 1.494 mujeres; en el de 18 a 30 hay 1.395; y 131 superan los 65 años.

Muy llamativo es el número de menores de 18 que se encuentran en riesgo de violencia de género en el Sistema VioGén, un total de 67.

Datos nacionales

A nivel nacional, Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.992 casos activos de víctimas de violencia de género, 20 casos más que al cierre del mes anterior.

20 de ellos están en riesgo extremo, 1.026 en alto, 16.405 en medio y 89.541 en bajo. Además, 55.026 son mujeres con menores a su cargo, de los que 1.612 están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre.