Teletrabajo y traslados desde Ciudad Real y Puertollano a Toledo, soluciones del Gobierno de Page al cierre del AVE

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha planteado al Ejecutivo central varias alternativas para mitigar las consecuencias que la interrupción de la línea de alta velocidad entre Puertollano y Ciudad Real con Madrid está teniendo en los trabajadores que la utilizan a diario como buses lanzadera hasta la estación de tren de Toledo y fomento del teletrabajo.

Todo ello, después de que el trayecto entre Madrid y Ciudad Real permanezca cerrado sine die a consecuencia del accidente ferroviario que el pasado 28 de octubre se cobró la vida de 69 personas entre los municipios de Urda y Los Yébenes.

El encargado de desgranar estas propuestas, que ya han sido trasladadas por escrito tanto a Renfe como al Ministerio de Trabajo, ha sido el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero.

En materia de movilidad, el número tres del Gobierno regional ha explicado que han trasladado a la dirección de Renfe una propuesta para "habilitar de manera excepcional y temporal", un servicio de autobuses desde Puertollano y Ciudad Real hasta la estación ferroviaria de Toledo, desde donde los viajeros podrían continuar su desplazamiento hasta Madrid en tren Avant.

Esta alternativa, que también se plantea para el trayecto de regreso, "permitiría reducir los tiempos de desplazamiento respecto al actual dispositivo de transporte por carretera, con un ahorro estimado de media hora en el viaje de ida y otros 30 minutos en el de vuelta", ha explicado en una nota de prensa remitida por la Junta a los medios.

Caballero ha incidido en que esta propuesta busca ofrecer una respuesta temporal "más eficaz a quienes dependen diariamente de la conexión ferroviaria con Madrid para acudir a sus puestos de trabajo y que, como consecuencia de la interrupción del servicio, están viendo incrementados considerablemente sus tiempos de desplazamiento".

A este respecto, Renfe informaba este mismo jueves que el servicio alternativo de traslado en autobús que arrancó el 31 de octubre y contempla ocho salidas diarias por sentido, se mantendrá, como mínimo, hasta el 12 de noviembre.

Garantías laborales

Por otro lado, el vicepresidente segundo ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha también se ha dirigido al Ministerio de Trabajo para "solicitar que estudie la aplicación de medidas laborales excepcionales similares a las que se pusieron en marcha con motivo de la dana de Valencia”.

En concreto, el Ejecutivo autonómico plantea, tal y como ha explicado Caballero, que se contemple la posibilidad de facilitar el teletrabajo, cuando las características del puesto lo permitan, y que se estudie el reconocimiento de este derecho para los trabajadores afectados por la interrupción ferroviaria.

Esta salida, ha señalado, que se reguló en aquel momento a través de un Real Decreto como medida extraordinaria por el que el trabajo pasaba a ser prioritario y, en determinadas circunstancias, un derecho exigible por el trabajador.

Asimismo, Caballero ha solicitado que se valore la aplicación de permisos retribuidos para aquellos trabajadores cuya actividad requiere necesariamente su presencia física en el puesto de trabajo y que se encuentran con dificultades para desplazarse hasta él.

“El Gobierno de Castilla-La Mancha es un gobierno que está pegado al territorio y siempre en búsqueda de soluciones por eso somos conocedores de las dificultades que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de Ciudad Real y Puertollano que se desplazan diariamente a Madrid, como consecuencia de la interrupción de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía tras el accidente ferroviario ocurrido en el término municipal de Urda”, ha defendido.

En este sentido, ha reiterado que el Gobierno de Castilla-La Mancha seguirá reclamando al Gobierno de España la adopción de medidas que permitan atender las necesidades de los afectados, defendiendo que "las administraciones deben actuar de manera coordinada para dar respuesta a las dificultades derivadas de la interrupción de este servicio".