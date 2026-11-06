Los registradores de Castilla-La Mancha reúnen en Cuenca a jueces y magistrados para analizar sus retos jurídicos

Imagen de los registradores durante la reunión. Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha

El Decanato del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha ha celebrado con éxito en el Parador de Cuenca el Encuentro de Jueces-Registradores de la Propiedad y Mercantiles, una cita formativa que ha reunido a profesionales del ámbito judicial y registral para analizar cuestiones jurídicas de actualidad, compartir experiencias y reforzar la coordinación entre ambas profesiones.

Las jornadas, desarrolladas durante los días 5 y 6 de noviembre, han contado con la colaboración del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y han permitido profundizar en asuntos de especial relevancia para la práctica jurídica y registral, consolidando este encuentro como un espacio de diálogo, formación e intercambio de conocimientos entre jueces, magistrados y registradores.

El programa ha incluido diferentes mesas redondas dedicadas a los recursos contra las calificaciones de los registradores de la propiedad y mercantiles, la coordinación entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, los efectos familiares y patrimoniales derivados de las crisis matrimoniales y el análisis de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en materia de discapacidad tras la Ley 8/2021.

La inauguración ha contado con la participación de Jaime Núñez Jiménez, decano autonómico del Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de Castilla-La Mancha, y Eduardo Martínez Mediavilla, vocal del Consejo General del Poder Judicial, quienes han puesto de relieve la importancia de mantener espacios de encuentro y colaboración entre los profesionales de la Administración de Justicia y del ámbito registral.

El encuentro ha estado dirigido por José María Rives García, presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca, y coordinado por César Monsalve Argandoña, magistrado de la Audiencia Provincial de Albacete.

El balance de estas jornadas ha sido muy positivo, tanto por el interés de las cuestiones abordadas como por la oportunidad de compartir criterios, experiencias y conocimientos entre los profesionales participantes, contribuyendo a fortalecer la cooperación institucional y la seguridad jurídica.

Con esta iniciativa, los registradores de Castilla-La Mancha reafirman su compromiso con la formación especializada, la seguridad jurídica y la colaboración institucional con jueces y magistrados, favoreciendo el intercambio de conocimientos y la mejora de la respuesta jurídica a las necesidades de los ciudadanos.