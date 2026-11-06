El PP enmienda a la totalidad el presupuesto de Castilla-La Mancha para 2027: "Supone más impuestos y más deuda"

El Partido Popular ha registrado este viernes una enmienda a la totalidad al proyecto de presupuestos de la Junta para 2027, ya que las cuentas "suponen más impuestos, más deuda y peores servicios públicos, pese a disponer de más dinero que nunca".

El portavoz adjunto y de Hacienda del PP en las Cortes, Santiago Serrano, ha informado de la presentación de esta enmienda a la totalidad y ha indicado que es el resultado de un "análisis exhaustivo" del proyecto de presupuestos.

"Cuenta con el mayor techo de gasto de la historia de la región, 10.019 millones de euros, pero el Gobierno no ha sido capaz de mejorar la vida de los castellanomanchegos", ha afirmado.

Además, Serrano ha indicado que, según las previsiones del Gobierno regional, Castilla-La Mancha crecerá en 2027 por debajo de la media nacional, mientras que BBVA Research ha rebajado su previsión hasta el 1,8 % y la ha situado entre las comunidades que menos crecerán.

Asimismo, ha recordado que la renta per cápita de Castilla-La Mancha, de 27.307 euros, es la cuarta más baja de España y se sitúa 6.930 euros por debajo de la media nacional y más de 14.000 euros por debajo de la media de la Unión Europea.

"La Junta prevé ingresar en 2027 un 20,89 % más por impuestos directos, 549 millones de euros más en un solo año. La escala autonómica del IRPF no se ha tocado desde 2015, por lo que con la subida del IPC se trata de una subida de impuestos encubierta. Además, las cuentas incumplen la regla de gasto", ha afirmado.

Otro de los argumentos aportados por Serrano es que la inversión real ha caído un 10,11 %, hasta 612 millones. Y siete de cada diez euros del anexo de inversiones corresponden a proyectos que ya figuraban en presupuestos anteriores.

"Esta enmienda a la totalidad no es un gesto de oposición, sino un ejercicio de lealtad con Castilla-La Mancha. Después de 11 años, Page ha tenido más dinero que ningún otro presidente y lo ha utilizado para subir los impuestos sin decirlo, endeudar a la región y repetir promesas que nunca cumple", ha sentenciado.

Aprobación de los presupuestos

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el proyecto de ley de presupuestos de la Junta para 2027 asciende a 13.587 millones de euros, lo que supone una variación del 5,3 % con respecto a 2026. Además, incluye 2.198 millones para hacer frente al reto demográfico y 270 millones para políticas de vivienda.

Ahora, las Cortes deberán debatir y votar la enmienda a la totalidad en pleno. Previsiblemente, la mayoría socialista la rechazará y las cuentas públicas continuarán su tramitación parlamentaria con la apertura del plazo de las enmiendas parciales.

Además, tendrá que producirse la comparecencia del Consejo de Gobierno en la Comisión de Presupuestos de las Cortes para detallar sus respectivas partidas. Y se votarán las enmiendas parciales en dicha comisión.

El objetivo del Gobierno regional es que el presupuesto pueda aprobarse de forma definitiva en el parlamento regional a lo largo del mes de diciembre y entrar en vigor el 1 de enero de 2027.