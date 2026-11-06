No pasa solo en tu casa: por qué hay tantas moscas y están tan pesadas este mes de noviembre en Castilla-La Mancha

Aunque noviembre suele asociarse con la llegada del frío y el final de la actividad de muchos insectos, este otoño hay quienes se están encontrando con una visita inesperada en sus casas: las moscas.

En distintos grupos de Facebook, varios usuarios están compartiendo su sorpresa por la presencia de estos insectos en sus viviendas a estas alturas del año, preguntándose cómo es posible que sigan apareciendo y estén tan pesadas cuando el verano queda ya lejos.

La explicación está, en buena medida, en las temperaturas. Aunque pueda parecer extraño, estos insectos no desaparecen necesariamente con la llegada del otoño. De hecho, el ambiente relativamente cálido que está dejando esta estación puede permitir que continúen viviendo y reproduciéndose a un ritmo similar al del verano.

Mosca en un ventana. iStock

Así lo explica a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha Rocío Aranzazu Baquero Noriega, profesora titular de Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en el Área de Zoología, quien recuerda que las moscas pueden permanecer activas durante todo el año.

"En este otoño cálido que tenemos, las moscas viven y se reproducen a un ritmo similar al que tienen en verano", señala la especialista. A esto se suma otro comportamiento que puede explicar por qué se están haciendo especialmente visibles dentro de las viviendas: cuando bajan las temperaturas durante el día, los ejemplares adultos buscan lugares más cálidos.

"De ahí que entren en espacios cerrados y caldeados, como las casas, y se hagan más presentes, dando la sensación de que hay muchas", apunta Baquero Noriega.

Por tanto, el hecho de encontrarse con moscas en la cocina, el salón o las habitaciones en pleno mes de noviembre no significa necesariamente que haya aumentado su población. Puede tratarse, sencillamente, de una mayor concentración de ejemplares en espacios interiores para protegerse de las temperaturas más bajas.

Otoños cada vez más cálidos

Este comportamiento también se enmarca en un contexto de temperaturas cada vez más elevadas. Los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) reflejan que los últimos años han sido especialmente cálidos en España.

De hecho, 2025 fue el tercer año más cálido de la serie histórica, empatado con 2024 y solo por detrás de 2022 y 2023. Los cuatro últimos años analizados tuvieron carácter extremadamente cálido.

La temperatura media anual en España ha aumentado 1,75 grados desde 1961, una tendencia que también se deja notar en las estaciones intermedias. El otoño de 2025, por ejemplo, registró una temperatura media de 15,4 grados en la España peninsular, un grado por encima de los valores habituales para esta estación.

A esta evolución se suma que las previsiones de AEMET para el otoño de 2026 apuntaban a una mayor probabilidad de temperaturas superiores a las normales. En concreto, la agencia contemplaba entre un 60 y un 70 % de probabilidades de que septiembre, octubre y noviembre fueran más cálidos de lo habitual.

Este contexto ayuda a entender por qué algunos insectos pueden prolongar su actividad más allá de los meses de verano. En el caso de las moscas, las temperaturas suaves permiten que su desarrollo y reproducción continúen durante más tiempo, mientras que los episodios de frío intenso pueden ralentizar su actividad.

Ponen cientos de huevos

Otro de los factores que ayuda a entender por qué estos insectos siguen apareciendo fuera de los meses tradicionalmente cálidos es su capacidad reproductiva y la duración de su ciclo vital.

Según detalla la profesora de la UCLM, un ejemplar adulto de mosca doméstica puede vivir entre 15 y 25 días y reproducirse unas cinco veces antes de morir. Además, cada puesta puede contener más de 100 huevos de media.

El desarrollo también está condicionado por las condiciones ambientales. A una temperatura óptima de alrededor de 15 grados centígrados, el tiempo medio que transcurre desde que se deposita el huevo hasta que aparece el adulto oscila entre siete y 15 días, aunque existen diferencias importantes dependiendo de la especie.

La temperatura es, precisamente, uno de los elementos que más influye en este proceso. Cuando hace más calor, las distintas fases de desarrollo se acortan y el tiempo necesario para completar el ciclo se reduce considerablemente. Por el contrario, el frío ralentiza su actividad.

Llegada del frío

Las moscas adultas, generalmente, no sobreviven a temperaturas inferiores a los cinco grados bajo cero, aunque este umbral también depende de la especie. Sin embargo, eso no significa que toda la población desaparezca durante el invierno.

La investigadora explica que estos insectos pueden permanecer durante los periodos más fríos en fases inmaduras de su desarrollo, como huevos, larvas o pupas, hasta que las temperaturas vuelven a ser favorables. Cuando esto sucede, recuperan su actividad habitual y continúan con su ciclo de vida.

También influye el lugar que eligen para reproducirse. Las larvas se alimentan de materia orgánica en descomposición, por lo que las moscas adultas depositan allí sus huevos. Además, este proceso de descomposición genera calor, una circunstancia que favorece y acelera su desarrollo reproductivo.

Así, detrás de la sorpresa de quienes se encuentran moscas en casa en pleno noviembre hay una explicación biológica: mientras las temperaturas se mantengan suaves, estos insectos pueden seguir activos y reproduciéndose.