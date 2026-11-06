El Gobierno sorteará 63 nuevas viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha: este es el plazo de inscripción

Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha incorporado a su portal un total de 63 viviendas de alquiler asequible en Castilla-La Mancha, 44 de ellas en la provincia de Toledo y 19 en Guadalajara.

Se trata de inmuebles con superficies de entre 35 y 160 metros cuadrados, con rentas mensuales de entre 350 y 905 euros.

Del total, 19 están en Talavera de la Reina, 14 en Alameda de la Sagra, nueve en Casarrubios del Monte, una en Mocejón y otra en Seseña. Las 19 de Guadalajara están todas en Horche.

Estas viviendas forman parte de una nueva convocatoria por la que el portal de Casa 47 incorpora 442 con un alquiler asequible en Región de Murcia, Galicia, Comunitat Valenciana, Catalunya, Castilla-La Mancha y Principado de Asturias.

Se suman a las 807 de anteriores convocatorias, con la previsión de que antes de final de año se incorpore al portal un millar adicional de viviendas.

Condiciones

Las inscripciones podrán realizarse desde este sábado 7 de noviembre hasta el 26 de noviembre y los detalles están disponibles en el portal de Casa 47.

El contrato podrá durar hasta 75 años, contando con un alquiler inicial de 14 años, con prórrogas automáticas de 7 años siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones.

Para acceder a estas viviendas las unidades de convivencia no pueden poseer una vivienda en propiedad y deben tener unos ingresos conjuntos entre 2 y 7,5 veces el IPREM.

Las rentas mensuales de las viviendas se establecen con base en el tope fijado por la comunidad autónoma y nunca superará el 30 % de la renta media del municipio.

Las viviendas serán asignadas por sorteo ante notario, en el que se elegirá un número de solicitud al azar a partir del cual se ordenarán el resto de las solicitudes. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos, se asignará la vivienda de forma provisional y las personas beneficiarias podrán visitarla.

Si la vivienda se adapta a las necesidades de la unidad de convivencia, se firmará el contrato de alquiler y se entregarán las llaves.