CSIF se moviliza en Albacete contra los recortes educativos: "Somos la comunidad con peores condiciones laborales"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha llevado a cabo este viernes su segunda movilización regional a las puertas de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete con el objetivo de denunciar la merma de derechos y los recortes que padece el profesorado de Castilla-La Mancha.

Las movilizaciones comenzaron el pasado martes en Guadalajara y terminarán el próximo 9 de diciembre con una jornada de huelga en toda la región. Según indican desde el sindicato, esta huelga tiene como objetivo acabar con las malas condiciones laborales que sufre la plantilla de profesores de Castilla-La Mancha.

Entre ellas, indican la pérdida retributiva que genera diferencias salariales con otros territorios; el horario lectivo, que incide especialmente en el profesorado mayor de 55 años; el maltrato económico y también laboral que padecen los interinos que no cobran el verano; ratios elevadas; falta de inclusión por medios escasos; burocracia ingente y pérdida de autoridad.

Por su parte, el responsable de CSIF Educación Albacete, Antonio Cuenca, ha señalado que "a diferencia de lo que ha sucedido en la Comunidad Valenciana o lo que está pasando ahora en la Comunidad de Madrid, en Castilla-La Mancha los sindicatos han firmado un acuerdo con el Gobierno regional que perpetúa estos recortes. Hay que decirles a los propios docentes que los firmantes ANPE, CCOO y UGT, los cuales prometieron defenderles, realmente les han vendido. Somos la comunidad autónoma con las peores condiciones laborales catorce años después de que se implantaran los famosos recortes de Cospedal".

Para el sindicato las prioridades se sitúan en el incremento del complemento autonómico del profesorado para recuperar el poder adquisitivo; que se reconozca y se remunere el sexto sexenio, además de mejorar las compensaciones económicas y horarias por el desempeño de tutorías, coordinaciones y otras funciones docentes.

En esta línea, desde CSIF también defienden un plan específico para el profesorado de mayor edad que permita reducir progresivamente la jornada lectiva sin que ello suponga una merma salarial: dos horas menos a partir de los 55 años, tres desde los 58 y cuatro desde los 60.

Además, propone facilitar la jubilación voluntaria anticipada a partir de los 60 años para quienes acrediten 30 años de servicio o cotización, sin sufrir penalizaciones económicas.

En cuanto al personal interino, el sindicato pide garantizar el salario completo de los meses de julio y agosto cuando se hayan trabajado cinco meses y medio, sean consecutivos o no, y establecer un pago proporcional para periodos más cortos.

De esta manera, considera necesario mantener los nombramientos durante las vacaciones, eliminar las adjudicaciones obligatorias y modificar los sistemas de selección y asignación de puestos.

Reducir el número de alumnos por aula, aumentar las plantillas y rebajar la carga administrativa se sitúa como otra de las prioridades. Por ello, el sindicato exige hacer efectivas las jornadas de 18 horas lectivas en Enseñanzas Medias y 23 en el Cuerpo de Maestros, además de incorporar más docentes que permitan organizar desdobles y apoyos y ofrecer una atención educativa adecuada.

Desde CSIF consideran imprescindible ampliar los recursos para atender la diversidad y favorecer la inclusión, incorporando más especialistas en Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientación y otros ámbitos, así como auxiliares técnicos educativos y personal de enfermería.

A estas medidas también añaden la renovación y mejora de los centros, unas condiciones adecuadas de climatización, la prevención de los riesgos psicosociales y una mayor protección frente a las agresiones al profesorado.

La Central Sindical advierte de que el exceso de gestiones administrativas y la repetición de trámites siguen perjudicando la labor docente y reduciendo el tiempo disponible para atender al alumnado. Por ello, plantea aprobar un plan efectivo y evaluable de simplificación burocrática que elimine procedimientos innecesarios.