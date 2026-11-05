Sémper: "Alberto Núñez Feijóo representa un cambio profundo, pero sensato; no daremos ni un paso atrás en los logros sociales"

Borja Sémper (Irún, Guipúzcoa, 1976) se encuentra inmerso en la frenética carrera hacia el 29-N. El portavoz nacional del PP y número tres de la candidatura de los 'populares' en Madrid, figura clave en el núcleo de confianza de Alberto Núñez Feijóo, visita la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la emblemática plaza de Zocodover de Toledo aprovechando una visita preelectoral a la ciudad. Afable e impoluto, saluda a la plantilla antes de someterse a las preguntas con el tiempo justo, pero sin prisa. Su discurso es certero, de lenguaje afilado y formas respetuosas; pura marca de la casa.

La reciente tragedia ferroviaria de Urda y la dimisión de Óscar Puente marcan el pulso de la actualidad, un episodio que Sémper define como el enésimo síntoma de un Ejecutivo guiado exclusivamente por el cálculo partidista. Para el dirigente 'popular', el Gobierno ha convertido la gestión pública en un "despropósito moral" del que Pedro Sánchez es el máximo responsable, alertando de la "necesidad urgente" de dar un giro de timón para recuperar la seguridad y la decencia institucional.

Frente al ruido, reivindica la alternativa de Alberto Núñez Feijóo como un "cambio profundo, pero sensato". Asegura que el líder del PP convocará a las comunidades para pactar una financiación autonómica "sin privilegios" y que atajará el drama de la vivienda movilizando suelo y aprobando "una ley antiocupación" que expulse a los okupas en 48 horas.

Sémper advierte de que el próximo 29 de noviembre España se juega "el rumbo de las próximas décadas". Llama a aglutinar el voto moderado en torno al PP para evitar otros cuatro años de polarización y degradación institucional con un mensaje claro a la Moncloa: "No necesitamos resistentes en el poder; necesitamos cambiar la realidad para mejorar la vida de los ciudadanos".

En territorio de Emiliano García-Page, el dirigente popular no hace concesiones con el presidente de Castilla-La Mancha, el barón socialista más crítico con Sánchez. Lo tilda de "colaborador necesario del sanchismo", asegurando que sus quejas públicas son papel mojado: "Una cosa es rasgarse las vestiduras y otra, cuando tienen la oportunidad de corregir esta deriva delirante, terminar apoyándolo".

Borja Sémper en la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

P. Óscar Puente aseguró en el Congreso que había decidido dimitir "en los primeros minutos" después de la tragedia de Urda, pero se mantuvo en el cargo casi una semana tras el accidente. ¿Qué explicación le encuentra?

R. La realidad es que este Gobierno no se mueve por parámetros éticos ni morales, ni se rige por criterios de responsabilidad política, sino siempre por intencionalidad e interés partidista. Esta dimisión hay que enmarcarla en este ámbito.

La dimisión de Puente, como todo lo que hace este Gobierno, está siempre vinculada a la estrategia y a los intereses políticos de Pedro Sánchez.

P. Puente dijo al dimitir que "la culpa no puede morir soltera". ¿También es Pedro Sánchez cónyuge de esa culpa y debería dimitir?

R. Estamos ya en los estertores de la legislatura, a pocas semanas de la celebración de unas nuevas elecciones. Quienes vamos a tomar las decisiones somos los españoles.

"Este Gobierno ha sido un despropósito de gestión y un despropósito moral desde hace demasiado tiempo"

Este Gobierno ha sido un despropósito de gestión y un despropósito moral desde hace demasiado tiempo. La seguridad de los españoles en los trenes se ha visto comprometida, hemos sufrido apagones, el ministro de Asuntos Exteriores ha visto comprometida nuestra frontera en Ceuta y la conversación pública se ha envilecido.

Tenemos ministros que insultan a periodistas y a empresarios, degradando el ejercicio de la política. Tenemos un Gobierno que no está conformado para gobernar España, sino para mantenerse en el poder. La responsabilidad de todo ello recae sobre Pedro Sánchez.

Óscar Puente no debería haber dimitido el martes; debería haberlo hecho hace diez meses con el accidente de Adamuz. Él es tan solo un síntoma del sanchismo, de lo que sucede en ese Consejo de Ministros, del mal estado de la política española, de la polarización, del enfrentamiento y de convertir la política en un espectáculo.

P. Pedro Sánchez, al anunciar que Carlos Cuerpo asumirá las competencias de Transportes, aseguró que su gobierno siempre sale fortalecido de las crisis y que "esta vez lo vamos a volver a hacer". En distintas ocasiones ha demostrado que es capaz de resurgir de sus cenizas. ¿Cree que el 29-N será distinto?

R. Pedro Sánchez dice que es un resistente, pero no necesitamos resistentes en el poder; necesitamos cambiar la realidad para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Me ha parecido sobrecogedor que, cuando todavía los familiares de las víctimas del accidente de Urda y la sociedad española en su conjunto siguen conmocionados, el presidente nos hable sobre cómo se va a recuperar su Gobierno.

Es sobrecogedor porque nos da la medida moral de cómo entiende Pedro Sánchez el sufrimiento de los españoles. El hecho de que, con luz y taquígrafos, como si fuera lo más natural del mundo, nos hable de que su Ejecutivo se repondrá a esta tragedia es de una frivolidad infinita.

"Debemos acabar con este teatro infinito y con el constante culto a la personalidad en el que vive inmerso Pedro Sánchez"

Debemos acabar con este teatro infinito y con el constante culto a la personalidad en el que vive inmerso Pedro Sánchez. Por eso, lo que ocurra el 29 de noviembre es fundamental, porque no solo nos jugamos el sentido de unas políticas u otras; nos jugamos que España corrija el rumbo y empiece a transitar por un camino de racionalidad, de gestión, de responsabilidad y de políticos serios y solventes.

P. ¿Qué va a hacer Alberto Núñez Feijóo si es presidente para que los españoles que hoy tienen miedo de montarse en un tren recuperen la confianza en el sistema ferroviario?

R. Debemos recuperar la confianza en las instituciones, en el valor de la palabra dada y en la responsabilidad de los políticos. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los españoles desconfiamos de casi todo.

Esto es un reflejo de la situación que atraviesa España y la gran resaca de estos últimos ocho años con Pedro Sánchez como presidente.

Por ello, debemos abandonar la política de los gestos vacíos y pasar a una política de gestión centrada en el mantenimiento de nuestras infraestructuras. Es imprescindible destinar todo el esfuerzo a garantizar la seguridad de los ciudadanos, ya sea en ferrocarriles o carreteras, así como en la prestación de los servicios públicos y en la buena administración de los gobernantes.

Debemos dejar de tener ministros dedicados a actuar como tuiteros. Hemos naturalizado tener ministros que, lejos de encargarse de sus responsabilidades, se dedican a agitar las redes sociales.

"Debemos movilizar suelo de manera decidida y construir viviendas, además de aprobar una ley antiocupación"

P. Esta precampaña arrancó con el desahucio de Maricarmen en el centro del debate y, aunque ahora ha quedado opacado por la tragedia de Urda, la vivienda sigue siendo la gran preocupación de los españoles. ¿Qué hará el Partido Popular si gobierna para que acceder a una vivienda o pagar los alquileres no suponga un drama para las familias?

R. El problema de la vivienda no se soluciona de la noche a la mañana ni con una varita mágica. Se soluciona implementando políticas serias y solventes, y diciéndole la verdad a los ciudadanos.

Lo primero que debemos reconocer es que existe un problema de oferta extraordinariamente grave; no hay viviendas suficientes para toda la demanda actual. Por lo tanto, la conclusión es clara: debemos movilizar suelo de manera decidida y construir viviendas.

Nuestro esfuerzo debe centrarse en lograr que, entre el sector privado y el público, movilicemos el suelo que hoy está paralizado para poder edificar. Esto requiere agilizar los trámites, eliminar la burocracia absurda y concertar los intereses de los ayuntamientos, las comunidades autónomas, el Gobierno de la nación y los particulares.

Es decir, cambiar por completo el rumbo errático e inexplicable de las políticas de vivienda de estos últimos años para aplicar una política eficaz y aprobar una ley antiocupación de una vez por todas.

Esto permitirá que muchas personas que tienen un patrimonio reservado por miedo a alquilarlo lo puedan introducir en el mercado con la tranquilidad de que no se les ocupará la vivienda, y de que, si ocurre, los ocupantes serán desalojados en un máximo de 48 horas.

P. Habrá quien considere que está bien construir más viviendas, pero que si acaban en manos de fondos de inversión o grandes tenedores, el problema persistirá...

R. El de la vivienda es un problema muy complejo y, como mencionaba antes, no existe una solución mágica porque se deben implementar múltiples medidas simultáneamente.

Por supuesto que hay que favorecer la construcción de vivienda protegida y de protección social para que las rentas más bajas puedan acceder a ella. Debemos hablar también de incentivos fiscales, de ayudas para el acceso a la vivienda, especialmente para los más jóvenes, y de facilitar la compra.

Fomentar el alquiler a precios razonables en el mercado es muy importante, ya que es la primera vía de emancipación y una opción elegida por muchas familias, pero también debemos fomentar una nueva generación de propietarios.

Comprar una vivienda permite ahorrar, estabilizarse y disponer de un colchón patrimonial a lo largo de la vida que ayuda a afrontar las circunstancias de otra manera. Es fundamental crear las condiciones para que esa generación de propietarios vuelva a existir en España.

Borja Sémper gesticula durante la entrevista. Ángela Pulido Díaz

Al aumentar significativamente la oferta, lógicamente el precio bajará. No obstante, también debemos garantizar mejores salarios. ¿Cómo pretendemos que personas con salarios de 1.500 o 1.600 euros puedan comprarse una casa? Debemos dejar de hablar en España solo del salario mínimo, que por supuesto es importante, y empezar a hablar del salario medio. Hay que mejorar las condiciones laborales y la competitividad de nuestras empresas para que puedan ofrecer mejores sueldos a los trabajadores.

No obstante, también debemos garantizar mejores salarios. ¿Cómo pretendemos que personas con salarios de 1.500 o 1.600 euros puedan comprarse una casa? Debemos dejar de hablar en España solo del salario mínimo, que por supuesto es importante, y empezar a hablar del salario medio. Hay que mejorar las condiciones laborales y la competitividad de nuestras empresas para que puedan ofrecer mejores sueldos a los trabajadores.

P. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el socialista Emiliano García-Page, se ha alineado con las comunidades gobernadas por el PP y ha rechazado tajantemente el nuevo modelo de financiación autonómica que el PSOE negoció con Esquerra Republicana. Si Alberto Núñez Feijóo llega a La Moncloa, ¿sobre qué pilares se asentará la negociación de la futura financiación autonómica?

R. El pilar principal será entender la realidad de cada comunidad autónoma sin privilegios y alcanzar entre todos un acuerdo que permita a España prestar los servicios esenciales a sus ciudadanos. En el fondo, debemos dejar de hablar de territorios y empezar a hablar de personas.

La identidad del territorio tiene un peso importante, ya sea en el País Vasco, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana o en Extremadura, pero lo central es cómo logramos que los servicios se presten a los ciudadanos en las mejores condiciones.

"La financiación autonómica debe debatirse conjuntamente, sin conceder privilegios a una parte de España"

Esto responde a la realidad socioeconómica de cada lugar y debe debatirse conjuntamente, sin conceder privilegios a una parte de España o a unos pocos españoles. Es ahí donde se impondrán las políticas razonables y de buena gestión.

Por ello, Alberto Núñez Feijóo convocará a todos los presidentes autonómicos para proponer, con criterios objetivos y de racionalidad, un nuevo modelo de financiación pactado entre todos que resuelva las necesidades de los ciudadanos y garantice que todas las administraciones públicas puedan prestar servicios adaptados a su realidad.

P. ¿Es usted de los que creen que, si el PSOE estuviera liderado por una figura como Page en lugar de Pedro Sánchez, habría más posibilidades de entenderse o, al menos, de sentarse en una mesa a negociar grandes pactos de Estado?

R. Me lleva usted al terreno de la melancolía. Lamentablemente, el Partido Socialista ha desaparecido bajo el mandato de Pedro Sánchez, y tengo serias dudas de que vaya a regresar a corto plazo.

Es innegable que existen talantes distintos y formas diferentes de entender la política, pero comparar a casi cualquier dirigente con Pedro Sánchez es hablar de universos distintos. Casi cualquiera mejora la situación actual.

P. El PP de Castilla-La Mancha acusa a Page de mostrarse crítico con Pedro Sánchez antes los medios de comunicación pero, al final, no hacer nada efectivo para frenarlo. ¿Coincide con este análisis?

R. Es la realidad que hemos presenciado estos años. Una cosa es la declaración pública y otra muy distinta la acción.

Una cosa es rasgarse las vestiduras y otra, cuando tienen la oportunidad de corregir con los votos de sus diputados esta deriva delirante del sanchismo, terminar apoyándolo.

A veces la música puede sonar bien, pero si luego no se concreta en nada, se queda en nada.

"Page votará a Pedro Sánchez, no me cabe la menor duda"

P. ¿Cree que Emiliano García-Page votará al PSOE en las elecciones del 29-N o que, como ha insinuado Felipe González, votará en blanco?

R. Creo que votará al Partido Socialista, porque es lo que viene haciendo en los últimos años. Votará a Pedro Sánchez, no me cabe la menor duda.

El PSOE de Castilla-La Mancha ha sido un colaborador necesario del sanchismo, le pese a quien le pese.

Sémper conversa con una artista callejera en Toledo. Ángela Pulido Díaz

P. ¿Qué le diría al votante de centro o de izquierda moderada duda si votar o no al PP el 29-N por temor a que un futuro gobierno presidido por Feijóo esté excesivamente condicionado por Vox?

R. El cambio que propone Alberto Núñez Feijóo es el cambio que defiende el Partido Popular, y es exactamente el modelo de gestión que estamos aplicando en Castilla y León, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana: cambios profundos, pero sensatos, con el sello característico de nuestro partido.

Los próximos años estarán centrados en la gestión, en lograr que España vuelva a funcionar, y esto es una prioridad ineludible para nosotros.

No daremos ni un paso atrás en los logros sociales consolidados, pero nuestra meta es volver a unir a los españoles.

A lo que verdaderamente debemos temer es a reproducir y agravar lo que hemos vivido estos últimos cuatro años: políticas de igualdad que dejan a las mujeres con miedo porque los agresores llevan pulseras de seguimiento que no funcionan; fronteras desbordadas por la entrada ilegal de miles de personas; servicios públicos ineficientes; y un debate público que ha sido envilecido para dividir a la sociedad de forma consciente.

No podemos permitirnos cuatro años más en esta misma línea; hay que cambiar el rumbo.

P. En sus intervenciones apelan constantemente a una gran mayoría que trasciende las propias siglas del Partido Popular. ¿Qué hace que estas elecciones del próximo 29 de noviembre sean diferentes para que confíen en convencer a ese electorado que quizá nunca les ha votado?

Estas no son unas elecciones normales ni equiparables a ninguna otra desde la Transición. Nos jugamos muchísimo; probablemente el rumbo de las próximas décadas.

Nos jugamos decidir si corregimos la política o si seguimos como en estos últimos cuatro años, pero agravado. Este contexto está atrayendo a muchos ciudadanos.

"Aspiramos a contar con el respaldo de muchas personas que en otras elecciones no nos han votado, o que incluso nunca han votado al PP

Aspiramos a contar con el respaldo de muchas personas que en otras elecciones no nos han votado, o que incluso nunca han votado al Partido Popular, pero que reconocen la necesidad urgente del cambio profundo, pero sensato y razonable, que representa Alberto Núñez Feijóo.

Vamos a cambiar España con determinación, conscientes de que el país necesita un Gobierno para todos.

P. La próxima vez que venga a Toledo quizá pueda volver a entrevistarlo, pero ya como ministro...

R. Agradezco profundamente su generosidad y estaré a su disposición para que me entreviste en cualquier circunstancia, pero estoy seguro de que el señor Feijóo contará con una terna de futuros ministros mucho más capacitada que yo.