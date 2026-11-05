Las mejoras en planificación eléctrica que el Ministerio propone a Castilla-La Mancha: 15 subestaciones y 191 km de líneas

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), ha presentado al Gobierno de Castilla-La Mancha la nueva propuesta de Planificación Eléctrica 2025-2030 que recoge, entre otros asuntos, 15 nuevas subestaciones y 191 kilómetros de líneas eléctricas de nueva creación.

Tras analizar las 2.566 alegaciones recibidas durante la fase de audiencia por parte del Ejecutivo regional, el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, se ha reunido en la Secretaría de Estado de Energía con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, para analizar las modificaciones de la propuesta.

Según ha explicado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha en un comunicado, en el caso de Castilla-La Mancha, la nueva Propuesta del Miteco contempla la construcción de 15 nuevos parques de subestaciones y actuaciones en la mayoría de los existentes, así como la construcción de esos 191 kilómetros de líneas, a los que se añade la repotenciación de otros 1.553 kilómetros de tendidos para incrementar su capacidad.

Tras la audiencia, la Delegación destaca que se han incorporado un parque de subestación y 13 posiciones adicionales a las previstas en la primera propuesta

En este sentido, reciben la consideración de preferentes, y tendrán prioridad en el marco de la Planificación, varias actuaciones destinadas a vertebrar la red de transporte: el anillo de Madrid, el eje Sur-Levante-Aragón, el corredor Castilla-La Mancha-Centro, el eje Castilla-La Mancha-Extremadura-Madrid y el corredor Andalucía-Castilla-La Mancha.

Imagen del encuentro celebrado en la Secretaría de Estado. E.E. CLM

En conjunto, el Miteco asegura que plantea que las redes atiendan una demanda adicional de 4,1 GW desde la red de transporte, a la que se añadirá la capacidad de acceso que aflore en las redes de distribución. La mayoría corresponde a desarrollos para la industria y la producción de hidrógeno, pero también hay un peso importante de la construcción de nuevas viviendas y el ferrocarril.

La propuesta también prevé aumentar la capacidad de acceso destinada a la generación renovable, con 8,4 GW para eólica y fotovoltaica, y la capacidad de acceso para el almacenamiento, con 1,5 GW, entre los que se incluyen nuevas centrales hidroeléctricas reversibles.

Demandas de la Junta

Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, habían emplazado en los últimos meses al Ejecutivo central a acelerar la planificación y obtener el doble de capacidad eléctrica que la media nacional.

El pasado mes de julio, el presidente, Emiliano García-Page, basaba su petición de capacidad eléctrica extra en "el empuje del sector industrial" en muchos puntos de la región, ya que en la actualidad "hay industrias que no pueden instalarse" por esta carencia.

Por su parte, Mercedes Gómez incidía en que la comunidad está viendo frenado su desarrollo industrial y de vivienda por esta falta de capacidad eléctrica y apuntaba a los "estrangulamientos" constatados por los técnicos de la Consejería y que "no solucionan" ese primer borrador de la Planificación Eléctrica 2025-2030 del Ministerio.