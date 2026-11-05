Castilla-La Mancha prepara una ley que aumentará un 20 % las prestaciones de dependencia para cuidados en el entorno

El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha tomado en consideración la proposición de ley presentada por el grupo socialista en las Cortes que permitirá incrementar un 20 % las prestaciones económicas que perciben las personas en situación de dependencia.

En la rueda de prensa posterior al encuentro del Gabinete, la ministra portavoz, Esther Padilla, ha mostrado la conformidad del Ejecutivo con esta medida que ahora inicia su andadura legislativa en las Cortes y que no tendrá problemas para ser aprobada, como mínimo, con el apoyo de la mayoría socialista. El texto recoge un incremento presupuestario en este tipo de ayudas de 32 millones de euros.

Padilla ha detallado que este aumento se producirá en las prestaciones dirigidas a los cuidados en el entorno familiar, a las vinculadas al servicio, “que son las que contribuyen a financiar los servicios de atención que necesitan las personas dependientes; y las prestaciones de asistencia personal que favorecen la autonomía y el desarrollo de la vida cotidiana”, ha informado la Junta.

Como ha indicado la portavoz, esta mejora alcanza a más de 37.700 personas que ya tienen reconocidas esas prestaciones económicas en Castilla-La Mancha. Y ha adelantado que además “vamos a hacer una actualización de oficio”, por lo que, “no van a necesitar presentar una nueva solicitud para esa actualización”.

Este aumento, ha precisado la responsable autonómica, también se aplicará a las prestaciones que se reconozcan posteriores a la entrada en vigor o las que se estén tramitando en ese mismo momento.

“Estamos hablando, por lo tanto, de más recursos para las personas que necesitan apoyos en su vida diaria, para sus familias, que, evidentemente, la mayor parte de los cuidados recae en ellas”, ha insistido.

Y es que, como ha precisado la portavoz del Ejecutivo, es importante esta medida porque detrás de cada una de esas más de 3.700 prestaciones, “hay una persona, una familia y unas necesidades concretas, muy específicas, adaptadas a cada ciudadano”.