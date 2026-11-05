Borja Sémper ratifica a Paco Núñez como "el mejor candidato" del PP para presidir Castilla-La Mancha

Borja Sémper, portavoz del PP, en la sede de EL ESPAÑOL en Castilla-La Mancha. Ángela Pulido Díaz

"Es una referencia clara y nítida para nosotros en esta comunidad autónoma", asegura a EL ESPAÑOL el portavoz nacional de los 'populares'. Más información: "Alberto Núñez Feijóo representa un cambio profundo, pero sensato; no daremos ni un paso atrás en los logros sociales"

La cúpula nacional del Partido Popular reafirma su confianza en Paco Núñez. De cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2027, la dirección del partido considera al líder de los populares castellanomanchegos como el mejor candidato para disputar la Presidencia de la Junta de Comunidades en el que será su tercer intento de alcanzar el Gobierno autonómico.

Así lo ha asegurado Borja Sémper durante una entrevista concedida a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha en la que, lejos de alimentar especulaciones sobre un posible relevo, el portavoz nacional del partido ha defendido con rotundidad la gestión del presidente regional.

"Su trabajo está dando unos resultados que, a la luz de las encuestas, son muy prometedores para el Partido Popular en Castilla-La Mancha", ha asegurado.

Referencia "clara y nítida"

Aunque Génova aún no ha fijado en el calendario la fecha exacta para oficializar las candidaturas autonómicas, el mensaje de confianza sigue siendo firme. "Paco Núñez es una referencia clara y nítida para nosotros en esta comunidad autónoma", ha subrayado Sémper.

A la pregunta directa de si el actual líder regional es el mejor cabeza de cartel posible para el PP en la comunidad, no ha dejado margen a la duda y ha respondido de forma tajante: "Yo no conozco otro mejor".

Este espaldarazo oficial coincide con un movimiento estratégico de Génova que ha impulsado a otro de los referentes del partido en Castilla-La Mancha: Carlos Velázquez.

A petición expresa de Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Toledo y presidente provincial de la formación encabezará la lista al Congreso de los Diputados por la circunscripción toledana de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La candidatura de Velázquez, interpretada en diversos sectores del partido como una clara muestra de confianza hacia un regidor al que auguran un futuro político prometedor, le obligará a compatibilizar el escaño con el bastón de mando municipal.

Una fuerza "suplementaria"

Lejos de ver un riesgo para Toledo en esta acumulación de cargos, Sémper defiende que el nuevo rol de Velázquez como diputado en el Congreso resultará muy beneficioso para la capital regional, ya que "la capacidad de influir en las políticas nacionales a favor de la ciudad le otorga al alcalde una fuerza suplementaria".

"Lógicamente, lo que se va a resentir es la calidad de vida de Carlos Velázquez, porque dispondrá de mucho menos tiempo personal", ha ironizado.