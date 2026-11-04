Un miembro de los servicios de emergencia entrando al pabellón de Urda el día del accidente. Ángela Pulido Díaz

Un total de 34 heridos en el accidente de Urda continúan ingresados en hospitales de Castilla-La Mancha y Madrid

Un total de 34 heridos del accidente de tren ocurrido el pasado miércoles entre los municipios de Urda y Los Yébenes se encuentran internados a día de hoy en centros hospitalarios tanto de Castilla-La Mancha como de la Comunidad de Madrid.

Concretamente, en Castilla-La Mancha el balance de este jueves es de 22 ingresados, cuatro menos que en la víspera, de los que 18 se encuentran en cama convencional y cuatro en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El centro que más heridos sigue acogiendo es el Hospital Universitario de Toledo con una decena de afectados en planta y tres en UCI.

En el hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se mantienen dos personas en cama convencional y en el General Universitario de Ciudad Real seis: cinco en cama y uno en UCI.

Mientras, el paciente que fue internado en la UCI del Hospital de Albacete nada más producirse el accidente, ya ha pasado a planta.

Doce en Madrid

En cuanto a la Comunidad de Madrid, los ingresados en sus centros hospitalarios alcanzan la docena y de ellos, solo hay uno en UCI.

De esta forma, uno de los pacientes que estaba en cuidados intensivos de la Fundación Jiménez Díaz ha pasado a planta y únicamente permanece en esta unidad el herido ingresado en el Hospital Ramón y Cajal.

Por otra parte, sube a once el número de hospitalizados en planta sobre los nueve que había este miércoles. En concreto, se encuentran ingresados en los hospitales de Getafe, Infanta Sofía, La Princesa, 12 de Octubre (dos), Fundación Jiménez Díaz (dos), Clínico, Torrejón, Gregorio Marañón y Gómez Ulla.

El accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado 28 de octubre, dejó un balance provisional de 69 fallecidos. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ha completado ya la identificación de todas las víctimas mortales, según los datos comunicados por el Centro Integrado de Datos (CID).