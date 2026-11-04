El PP insiste en la reducción del IRPF en Castilla-La Mancha para "aliviar el esfuerzo fiscal de las familias"

El PP ha presentado un total de 60 enmiendas parciales al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación para 2027, conocido como Ley de Acompañamiento al presupuesto. Del total, 40 contienen propuestas y 20 abordan reformas administrativas y sectoriales.

El vicesecretario de Comunicación del partido, Santiago Serrano, ha indicado que su principal propuesta fiscal es la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF para "evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación provoquen que los contribuyentes paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad económica".

Además, se incorpora una batería de medidas fiscales dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias, impulsar la actividad económica y favorecer el desarrollo de los municipios rurales.

En cuanto a vivienda, el PP ha propuesto una "bajada sustancial" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados. Y se presta especial atención a los menores de 40 años, con deducciones por alquiler, por los intereses de financiación de la primera vivienda y por el ahorro destinado a su adquisición o construcción.

En educación y conciliación, han abogado por ampliar los beneficios fiscales por compra de libros de texto, material escolar y tecnológico, enseñanza de idiomas, refuerzo educativo, gastos de estudio y escuelas infantiles, con incentivos adicionales para quienes residen en municipios afectados por la despoblación.

El paquete se completa con medidas de apoyo al emprendimiento y a la actividad económica, entre ellas una deducción de hasta 3.000 euros para facilitar el inicio del autoempleo joven en zonas de extrema despoblación.

Asimismo, piden la derogación del canon y la revisión del tratamiento de determinadas actividades agrarias y forestales durante los periodos de riesgo de incendios.

Por último, las enmiendas incluyen propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida y la prestación de servicios en el medio rural, entre ellas la colaboración entre administraciones públicas, entidades financieras y otros operadores para facilitar el acceso a cajeros automáticos, oficinas móviles, atención bancaria presencial y otros servicios financieros básicos.

"Las 60 enmiendas constituyen una propuesta para afrontar los problemas económicos y administrativos de Castilla-La Mancha desde una política distinta, basada en la reducción de impuestos, el apoyo a las familias, la protección de la actividad productiva y la mejora de los servicios públicos", ha sentenciado.

17 enmiendas del PSOE

Por su parte, el PSOE ha presentado 17 enmiendas parciales y una a la ley para recuperar la carrera profesional sanitaria.

Según han confirmado fuentes socialistas, varias de las enmiendas parciales presentadas recogen nuevos incentivos fiscales dirigidos a las familias y a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda.

El plazo de registro de enmiendas finalizó en la medianoche de este martes al miércoles.