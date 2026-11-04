Milagros Tolón despide a Óscar Puente con un cariñoso mensaje: "Gran político y mejor persona. Gracias, compañero"

Milagros Tolón y Óscar Puente en la toma de posesión de la toledana como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha el 15 de diciembre de 2023. Javier Longobardo

La ministra de Educación y Formación Profesional, Milagros Tolón, ha utilizado la red social X para despedir con un cariñoso mensaje a Óscar Puente tras su dimisión como responsable de la cartera de Transportes.

Haciéndose eco del post del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la política toledana ha dado las gracias a Puente por "tu compromiso, tu responsabilidad, tu coherencia y tu dignidad" poco tiempo después de que Puente anunciara su decisión ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados y tras soportar durante su gestión los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz que se han cobrado la vida de 115 personas.

"Gran político y mejor persona. Gracias, compañero", ha finalizado el mensaje de Tolón.

Gracias, @oscar_puente_, por tu compromiso, tu responsabilidad, tu coherencia y tu dignidad. Gran político y mejor persona. Gracias, compañero. — Milagros Tolón (@milagrostolon) November 3, 2026

Cercanía entre Tolón y Puente

Un post que refleja una cercanía y buena sintonía entre los dos compañeros de Ejecutivo que se remonta a épocas pretéritas a la de su coincidencia como miembros del Gobierno.

De hecho, Óscar Puente acompañó a Milagros Tolón en su acto de toma de posesión como delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha celebrado el 15 de diciembre de 2023 en el Museo Sefardí de Toledo, un acto que se produjo dos años antes de la elección de Tolón como ministra.

En aquel momento, el responsable de Transportes ejerció la representación del Gobierno junto a su compañera de Gabinete y responsable de Vivienda, la ciudadrealeña Isabel Rodríguez.

La relación entre Milagros Tolón y Óscar Puente se consolidó durante la primera legislatura de Pedro Sánchez en la Moncloa, cuando ambos eran alcaldes de sus respectivas ciudades -Tolón en Toledo y Puente en Valladolid- y fueron designados como componentes de la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que presidió Abel Caballero entre 2019 y 2023.

En aquel impás, la regidora toledana ostentó la vicepresidencia segunda y portavocía del PSOE en la federación, mientras que el vallisoletano era vocal.

Esa cercanía y el marcado perfil 'sanchista' de ambos políticos llegó a ser utilizado por el PP en algún pleno en el Ayuntamiento de Toledo para sembrar cizaña y dar a entender que entre ambos existía cierta animadversión y competencia para acercarse al presidente del Gobierno y líder del PSOE.

Despedida de Isabel Rodríguez

La otra castellanomanchega en el Gobierno de Pedro Sánchez, Isabel Rodríguez, ha utilizado la misma red social para despedirse de Puente en la mañana de este jueves, varias horas después de su renuncia.

Junto al vídeo del momento en el que el vallisoletano desgranaba los motivos para presentar su dimisión, la ministra de Vivienda ha escrito: "Cuando te digan que todos los políticos somos iguales, recuerda a Óscar Puente asumiendo la responsabilidad y haciéndose cargo de la situación".

Cuando te digan que todos los políticos somos iguales, recuerda a @oscar_puente_ asumiendo la responsabilidad y haciéndose cargo de la situación. Gracias por tu dignidad, por tu amor a España y por tu compromiso con el PSOE, Óscar. https://t.co/Uj4KWuWOqQ — Isabel Rodríguez García (@isabelrguez) November 4, 2026

"Gracias por tu dignidad, por tu amor a España y por tu compromiso con el PSOE, Óscar", ha señalado la política nacida en Abenójar y compañera de Ejecutivo del ministro dimisionario desde 2023.