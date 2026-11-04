Fundación Eurocaja Rural invita a construir una Navidad más inclusiva a través de su certamen 'Tiempo de Navidad'

Fundación Eurocaja Rural pone en marcha una nueva edición de 'Tiempo de Navidad', una iniciativa que vuelve a convertir estas fechas en una oportunidad para fomentar la creatividad, la participación y la inclusión de las personas con discapacidad.

Bajo el lema 'La Navidad que creamos juntos', esta edición propone diferentes formas de expresión artística, plástica, audiovisual y musical con las que las personas participantes podrán mostrar su particular manera de vivir y representar estas fechas.

El certamen está dirigido a centros, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de todo el territorio español que desarrollen su actividad con personas con discapacidad, entre ellos centros de Educación Especial, centros ocupacionales y de día, asociaciones, fundaciones, viviendas tuteladas, recursos residenciales y unidades específicas de Educación Especial. La participación es gratuita.

Formas de crear y compartir

La convocatoria contempla tres categorías. La primera, 'Postales Navideñas', propone plasmar mediante el dibujo qué significa la Navidad para cada participante, ofreciendo libertad tanto en la técnica como en los materiales utilizados. Cada centro podrá preseleccionar un máximo de 25 trabajos individuales.

'Monta tu Belén' invita a los centros a trabajar conjuntamente en la creación de un belén, poniendo en valor aspectos como la creatividad, la cooperación, la solidaridad, la utilización de materiales reciclados y la incorporación de tradiciones navideñas propias de cada municipio.

Como tercera propuesta, el 'Concurso de Villancicos' lleva el certamen al terreno musical e invita a interpretar villancicos, tanto tradicionales como de creación propia, de forma individual o colectiva, con acompañamiento musical o a capela. En esta nueva categoría se valorarán especialmente la participación, la creatividad, la puesta en escena y el espíritu navideño.

De esta forma, Fundación Eurocaja Rural busca ofrecer diferentes posibilidades de participación adaptadas a distintas capacidades, intereses y formas de expresión, al tiempo que reconoce el trabajo desarrollado por los centros y entidades que acompañan diariamente a las personas participantes.

Reconocer el talento

En la categoría de postales se premiará con una tablet a las tres personas cuyos dibujos obtengan mayor valoración, además de un lote de material de dibujo valorado en 500 euros para el centro cuyos trabajos reciban más votos en conjunto.

Por su parte, el centro ganador de 'Monta tu Belén' recibirá material de manualidades valorado en 800 euros, mientras que el ganador del 'Concurso de Villancicos' obtendrá material musical por valor de 800 euros.

Participación

El plazo para presentar los trabajos comenzará el 4 de noviembre de 2026, a las 10:00 horas, y finalizará el 4 de diciembre a las 14:00 horas. Cada centro podrá participar en una o varias categorías y deberá completar previamente el formulario disponible en la web de Fundación Eurocaja Rural. Posteriormente, la Fundación coordinará con los centros el envío digital de los trabajos.

Con esta nueva edición, 'Tiempo de Navidad' visibiliza el talento de las personas participantes y comparte con la sociedad una Navidad construida desde la inclusión, la convivencia, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Los trabajos seleccionados podrán, además, formar parte de la felicitación navideña de Fundación Eurocaja Rural.