Emiliano García-Page cancela su agenda de este miércoles por motivos de salud tras sufrir la reacción a una vacuna

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha tenido que cancelar su agenda de este miércoles por motivos de salud tras sufrir una reacción a la vacuna contra el Covid-19 que le fue inoculada el martes.

Este contratiempo breve le ha obligado a cancelar su agenda institucional del día, según han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha fuentes del Gobierno regional.

Las vacunas, según recuerda el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), pueden desencadenar "reacciones adversas, la mayoría leves", tales como "dolor de cabeza, de músculos o articulaciones, febrícula, malestar, náuseas, dolor o inflamación en el lugar de la inyección".

Compromisos cancelados

Page tenía previsto iniciar la jornada de este miércoles en un cigarral de Toledo con una reunión, a las 9:30 horas, con la Junta Directiva de la Asociación de la Empresa Familiar de Castilla-La Mancha (Aefclm).

Media hora después iba a inaugurar en el mismo lugar el XIII Foro de la organización empresarial junto a su presidente, Rafael Ruiz.

Tras participar en la apertura de ese encuentro, Page tenía previsto desplazarse por la tarde a Madrid para asistir, a las 19.00 horas, a la inauguración de la XXX Cumbre Iberoamericana de jefas y jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en el Teatro Real.

Finalmente, será el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien sustituya al presidente regional en ambos compromisos que tenía en la capital de Castilla-La Mancha.