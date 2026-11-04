Castilla-La Mancha cierra octubre con 2.059 personas más en el paro y el total de desempleados llega a 120.192

Castilla-La Mancha ha añadido a 2.059 personas a las listas del paro durante el mes de octubre (1,7 %), lo que sitúa la cifra total de desempleados en 120.192.

Así se desprende de los datos ofrecidos este miércoles por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que han confirmado una tendencia alcista en los datos del desempleo durante los últimos tres meses.

En clave nacional, el número de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al término del mes de octubre ha ascendido en 43.128 personas en relación con el mes anterior (1,81%), y se sitúa en 2.422.633 desempleados.

En Castilla-La Mancha, estos números suponen la cifra más alta de desempleo para octubre desde 2024 en un mes que por otra parte siempre ha registrado incrementos desde que se inició la serie histórica en 1996.

No obstante, en términos interanuales, la región también ha sumado personas a las listas del paro. Y es que si comparamos estas cifras con la de octubre de hace un año, la diferencia arroja un incremento de 2.051 parados (1,7 %).

Subida en todas las provincias

En clave regional, los guarismos se han incrementado en todas las provincias en el mes de octubre respecto al mes anterior.

El territorio donde más ha crecido la cifra es en Ciudad Real, donde se han sumado 611 parados (1,68 %), seguida de Toledo con 591 (1,33 %).

Por su parte, Albacete ha registrado 499 parados más (2,36 %), Guadalajara ha sumado 236 (1,89 %) y Cuenca un total de 122 (1,33 %).

Una tendencia alcista que también se comprueba en la tasa interanual. En un año, Toledo ha sumado 652 desempleados (1,46 %), Guadalajara 560 (4,59 %), Albacete 297 (1,39 %), Ciudad Real 175 (0,56 %) y Cuenca 367 (4,11 %).

En términos absolutos, Castilla-La Mancha ha cerrado octubre con 21.661 parados en la provincia de Albacete, 31.523 en Ciudad Real, 9.286 en Cuenca, 12.753 en Guadalajara y 44.969 parados en la provincia de Toledo.

Por sectores, la mayoría de los parados pertenecen a Servicios (85.008). Le siguen Industria (10.173), Construcción (7.419), Agricultura (4.740) y Sin Empleo Anterior (12.852). En todos ellos se han producido incrementos en el último mes.

En cuanto a la distribución por géneros, dos de cada tres personas en situación de desempleo en Castilla-La Mancha son mujeres.

Concretamente, de los 120.192 parados que se han registrado en Castilla-La Mancha, 78.004 son mujeres (64,89 %) y 42.188 (35,11 %), son hombres.

Además, del total de desempleados, 10.691 son menores de 25 años (5.491 hombres y 5.200 mujeres).

Afiliación

Por último, la Seguridad Social ha registrado una caída de 1.207 cotizantes (-0,15 %) respecto al mes de octubre dentro de una cifra total de 829.226 afilados en total.

De ellos, 152.491 son autónomos y 676.735 lo hacen en el régimen general, de los que 32.354 están en el régimen agrario, 10.733 en el especial del hogar y 633.648 en el general.