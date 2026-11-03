UGT carga contra la Junta y Geacam por cerrar tres torres de vigilancia forestal: "Es temerario y pone en riesgo el monte"

UGT Castilla-La Mancha ha denunciado el cierre de tres torres de vigilancia forestal en la región, dos de ellas en la provincia de Albacete y una en Guadalajara, y ha acusado a la empresa pública Geacam y al Gobierno regional de adoptar una decisión "temeraria e irresponsable" que pone en riesgo la prevención de incendios.

En un comunicado difundido este martes, el sindicato ha exigido a la Junta de Comunidades y a Geacam que rectifiquen una medida que considera "un recorte en toda regla y un ataque directo al dispositivo de prevención y extinción de incendios y a los trabajadores y trabajadoras que lo sostienen".

La organización sindical ha mostrado su rechazo a la eliminación de estas instalaciones y ha defendido que las torres de vigilancia fija desempeñan una función fundamental en la protección de los montes.

Según ha argumentado, no son puestos prescindibles, sino una herramienta esencial para detectar los incendios forestales en sus primeras fases y facilitar una respuesta rápida de los equipos de extinción.

"Desmantelarlas es eliminar la primera línea de defensa del fuego", ha advertido UGT, que ha insistido en que estos puntos permiten localizar los focos cuando todavía son pequeños. "Permiten la detección temprana, que es lo que marca la diferencia entre un conato y una catástrofe de miles de hectáreas", ha señalado.

En este sentido, el sindicato ha cuestionado que se reduzcan los recursos destinados a la vigilancia forestal en dos de las provincias con mayor superficie de Castilla-La Mancha. Albacete y Guadalajara son, según ha recordado, las dos provincias más extensas de la comunidad autónoma y también las que cuentan con una mayor masa forestal.

Por ello, ha calificado de "irresponsabilidad mayúscula" que se haya optado por cerrar tres torres en estos territorios. Además, ha criticado que la decisión llegue pocos meses después de que Castilla-La Mancha haya sufrido el mayor incendio de su historia, un contexto que, a juicio de la organización, debería llevar a reforzar los medios de prevención y vigilancia, en lugar de reducirlos.

Consecuencias para vigilantes

El cierre de las tres instalaciones también tendrá consecuencias para los trabajadores que ocupan actualmente esos puestos. La sección sindical de UGT en Geacam ha asegurado que la desaparición de las torres implica abocar a la movilidad a los vigilantes fijos que desempeñan su labor en ellas.

El sindicato ha puesto el foco en la experiencia de estos profesionales, a los que define como personal cualificado, con muchos años de trayectoria y un conocimiento del territorio que considera fundamental para desarrollar las tareas de vigilancia forestal.

En este sentido, ha denunciado que la eliminación de sus centros de trabajo supone perjudicar a una plantilla que lleva años desempeñando una función esencial dentro del dispositivo de prevención y extinción de incendios. UGT considera que estos trabajadores no deberían asumir las consecuencias de una decisión empresarial que afecta directamente a sus puestos.

La organización ha vinculado también el cierre de las instalaciones con las condiciones de seguridad y salud laboral. En concreto, ha acusado a la dirección de Geacam de no adecuar los centros de trabajo a la normativa vigente y de optar por clausurarlos en lugar de acometer las actuaciones necesarias para adaptarlos.

Según ha denunciado, la empresa pública prefiere cerrar estas instalaciones antes que adecuarlas para cumplir con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

UGT ha responsabilizado directamente de esta decisión a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quienes señala como responsables políticos del cierre de las tres torres.

"Esta decisión tiene responsables políticos claros. Responsabilizamos directamente a la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, y al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page. No valen excusas técnicas ni económicas", ha afirmado el sindicato.

Asimismo, ha señalado a la dirección de Geacam por su actuación y ha denunciado lo que considera una falta de voluntad para garantizar que los centros de trabajo cumplan con las condiciones exigidas por la legislación.