La ONCE dedica el cupón del próximo 4 de noviembre al Día Internacional de las Personas Cuidadoras. ONCE Castilla-La Mancha

La ONCE dedica su cupón del 4 de noviembre a homenajear a las personas que cuidan de los mayores con discapacidad visual

El Día Internacional de las Personas Cuidadoras protagoniza el cupón de la ONCE de este miércoles 4 de noviembre. Un total de cinco millones de cupones llevarán por toda España el reconocimiento a la labor de quienes cuidan y acompañan a las personas mayores con discapacidad visual.

Con motivo de esta celebración, representantes de la ONCE en la Delegación de Castilla-La Mancha y en las seis Agencias que la Organización tiene en la región han mantenido un encuentro con directores y otros representantes de residencias en las que viven personas mayores ciegas.

El objetivo ha sido dar a conocer y poner a su disposición los recursos de apoyo de la Organización, así como agradecer la dedicación diaria y el cariño que ofrecen los cuidadores y cuidadoras.

Delegación de Cuenca. ONCE Castilla-La Mancha

Durante el encuentro, la ONCE ha hecho entrega de imágenes enmarcadas del cupón, que incorpora el mensaje 'Tu entrega transforma vidas, gracias'.

La Organización dispone de un Plan de Atención en Residencias destinado a facilitar el día a día de las personas con dificultades visuales que viven en estos y otros tipos de centros.

La importancia que la ONCE concede a esta labor también se refleja en el apoyo que presta a las personas cuidadoras, que cuentan con el acompañamiento de los 100 trabajadores y trabajadoras sociales de la entidad repartidos por toda España.

En este sentido, los técnicos de rehabilitación de la ONCE enseñan a las personas mayores ciegas a desplazarse con autonomía por los centros utilizando el bastón blanco. También ofrecen orientación a los profesionales sobre prácticas y pautas que pueden contribuir a mejorar su trabajo diario.

Esta jornada tiene como objetivo reconocer y poner en valor el esfuerzo, la dedicación y el tiempo de todas aquellas personas que cuidan de otras.

Por su parte, el Cupón Diario de la ONCE ofrece un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

A estos premios se suman 450 de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 a las cuatro últimas. También se conceden 9.000 premios de 25 euros a las tres primeras o las tres últimas cifras. La misma cantidad corresponde a las dos primeras y las dos últimas cifras, con premios de 6 euros, además del reintegro de 2 euros para la primera o la última cifra del número premiado.