Javier Guayerbas refuerza la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, a la que se incorpora como redactor jefe

El periodista Javier Guayerbas se incorpora a la redacción de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha como nuevo redactor jefe. Natural de Talavera de la Reina, llega a este diario con una dilatada trayectoria profesional desarrollada en prensa escrita, radio y televisión, así como en el ámbito de la comunicación institucional y el análisis político.

Guayerbas ha trabajado en algunos de los principales medios de comunicación nacionales y regionales. Su última etapa profesional ha transcurrido en ABC Castilla-La Mancha, donde durante el último año y medio ha desempeñado funciones de redactor y coordinador de redacción en la delegación regional.

Anteriormente, formó parte de Antena 3 como coordinador de actualidad del programa 'Y ahora Sonsoles', además de desarrollar labores de redacción audiovisual. También trabajó en los servicios informativos de laSexta, en las áreas de Sociedad y Cultura, y en Castilla-La Mancha Media (CMM), donde ejerció como redactor audiovisual.

En el ámbito radiofónico, dirigió y presentó 'Tradición de Futuro', en Radio CMM, un espacio que recibió un reconocimiento de la Dirección General de Turismo del Gobierno de Castilla-La Mancha. Asimismo, participa como colaborador y analista político en 'La Ventana de Castilla-La Mancha', de la Cadena SER.

Su trayectoria en prensa escrita incluye su paso por La Tribuna de Toledo y La Tribuna de Talavera. También ha trabajado en comunicación institucional, formando parte de los equipos del Ayuntamiento de Toledo y del Consorcio de la Ciudad de Toledo.

Divulgador del patrimonio

A su actividad periodística suma una faceta como divulgador del patrimonio histórico y artístico. Es autor de dos libros publicados por la editorial Almuzara: 'La Virgen de Guadalupe' e 'Iglesias y Conventos de Toledo'.

Licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta además con un máster en Administración y Dirección de Empresas (ADE), con especialidad en Dirección de Comunicación, Relaciones Públicas y Protocolo, por la Universidad Camilo José Cela.

Periodismo riguroso y libre

La incorporación de Guayerbas a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha supone una nueva etapa en su carrera profesional, que afronta desde una concepción del periodismo basada en la independencia, el rigor y la credibilidad.

"El periodismo es, ante todo, un oficio que exige libertad, responsabilidad y una enorme curiosidad por lo que sucede a nuestro alrededor. La credibilidad no se consigue con titulares, sino con el trabajo de cada día, contrastando, preguntando y ofreciendo al lector información rigurosa", señala.

El nuevo redactor jefe de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha destaca también la importancia de conocer el territorio y comprender las distintas realidades que conviven en Castilla-La Mancha.

"Soy un periodista de mirada inquieta. Haber trabajado en prensa, radio y televisión me ha permitido acercarme a la actualidad desde perspectivas muy diferentes, pero siempre he tenido claro que lo importante son las historias y las personas que hay detrás de ellas", dice.

En este sentido, considera que la información regional necesita combinar la inmediatez con el análisis y la contextualización. "Castilla-La Mancha tiene una enorme riqueza social, cultural y política. Es una comunidad con muchas historias que contar y con una realidad que merece ser explicada con profundidad, sin perder nunca la cercanía con el lector", comenta.

Aportar contexto

Guayerbas defiende, además, que el lenguaje periodístico debe facilitar la comprensión de la actualidad sin renunciar a la exigencia profesional. "Mi objetivo es combinar el rigor informativo con un lenguaje cercano, aportar contexto y ayudar a entender por qué suceden las cosas. El periodismo no consiste únicamente en contar qué ha pasado, sino también en explicar qué significa y cómo afecta a la sociedad".

Con esta incorporación, Javier Guayerbas se suma al proyecto editorial de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha para contribuir al desarrollo de la información regional desde una perspectiva independiente y comprometida con la actualidad de la comunidad autónoma.