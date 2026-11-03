Globalcaja da voz a clientes y profesionales para mostrar su manera de hacer banca con historias reales

Globalcaja ha reunido a clientes, profesionales y representantes de distintas organizaciones vinculadas a su compromiso social para contar, a través de sus propias experiencias, qué significa su manera de hacer banca.

Un relato construido a partir de historias reales que muestran cómo la cercanía, la confianza y el acompañamiento se traducen en oportunidades para las personas, las empresas y el territorio.

Bajo la premisa de que "el compromiso no se explica, se demuestra", Globalcaja pone rostro y voz a quienes mantienen una relación directa con la entidad, mostrando diferentes situaciones en las que contar con el apoyo de la organización ha contribuido a hacer realidad proyectos personales y profesionales.

Al mismo tiempo, supone un reconocimiento a la confianza de sus clientes, que son quienes hacen posible que la entidad siga creciendo y manteniendo su compromiso con el territorio.

Historias reales

Entre los protagonistas se encuentran Iris Victoria, gerente de Óptica Marpe, en Albacete; Alejandro Murciano, agricultor de Monteagudo de las Salinas (Cuenca); Sara López Muñoz, emprendedora de Pedro Muñoz (Ciudad Real) que ha puesto en marcha su propia clínica podológica; Sheyla Huertas, que adquirió su vivienda con el apoyo financiero de Globalcaja; y Pedro Fuentes, CEO de Fittings Estándar, empresa de Albacete.

A ellos se suma María López, clienta de la oficina de Letur, donde Globalcaja abrió una sucursal para devolver a la población la atención financiera presencial tras la DANA. Su testimonio pone de manifiesto la importancia de disponer de servicios financieros cercanos, especialmente en localidades y momentos en los que resultan más necesarios.

También da voz a profesionales de distintas oficinas de Globalcaja, que comparten qué significa para ellos trabajar en una entidad en la que las relaciones personales y el conocimiento de los clientes forman parte de su manera de hacer banca.

Compromiso con la sociedad

Junto a estas experiencias, el vídeo recoge también testimonios que muestran cómo el compromiso de Globalcaja trasciende su actividad financiera y llega a ámbitos como la cultura, el deporte, la formación y la inclusión.

Participan Irene Pardo, directora del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, del que Globalcaja es patrocinador principal; Fran Zamora, de la Escuela de Fútbol Albacer, vinculada al apoyo de la entidad al deporte base; Dolores Cuerda, empresaria y alumna de la Escuela de Negocios de FEDA; y Ángeles Polo, presidenta del Club Deportivo de la Asociación Desarrollo-Autismo.

Sus experiencias reflejan distintas formas de contribuir al desarrollo del entorno, generar oportunidades y acompañar a las personas en sus proyectos.

Todas estas voces hacen patente el modelo de banca de personas para personas de Globalcaja, una forma de entender la actividad financiera en la que las relaciones de confianza, la proximidad y el compromiso con el territorio ocupan un lugar esencial.

Un modelo que se construye cada día gracias a las personas que confían en la entidad, comparten sus proyectos con ella y le permiten seguir acompañando el desarrollo de su entorno. Este agradecimiento está presente en el mensaje final, "el compromiso de Globalcaja nos hace diferentes y tú lo haces posible".