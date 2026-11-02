Page doblega al Levante: los regantes se abrazan a las desaladoras para sobrevivir al cerrojazo del trasvase

El campo del sureste español comienza a asumir con resignación un cambio de paradigma histórico: la supervivencia de su regadío pasa irremediablemente por aumentar la capacidad de desalación ante el cambio climático y los inminentes recortes del trasvase Tajo-Segura.

Este giro, tendente hacia la postura defendida por Castilla-La Mancha durante años, ha quedado certificado este lunes en la Asamblea Regional de Murcia por el vicepresidente segundo del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Fernando Rubio.

Durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio sobre el trasvase, Rubio ha advertido de que los nuevos caudales ecológicos del Tajo y la inminente revisión de las reglas de explotación abocan al "cierre" de la infraestructura para el campo.

"Si las reglas tal y como están diseñadas nos llegan, ya podemos cerrar", ha sentenciado.

Ante este escenario, los regantes abrazan la desalación como única vía para sostener el motor económico del Levante. "Si hay recortes, debe haber medidas que de alguna manera los palien", ha reclamado Rubio, quien ha definido el agua desalada como una fuente "imprescindible y complementaria".

Doble condición

Sin embargo, el Scrats impone dos condiciones innegociables para esta transición: tiempo y dinero. Sobre los plazos, el vicepresidente ha exigido que se aceleren las ampliaciones de plantas como la de Torrevieja (Alicante), recordando que estas infraestructuras requieren "años, no meses".

La transición, ha exigido, debe ser preventiva: "Cuando hay una sustitución de un aporte, debe estar listo el otro para sustituirlo, no al contrario, porque si no el perjuicio ya está hecho".

Aunque el mayor escollo sigue siendo el precio. Actualmente, el metro cúbico de agua desalada cuesta 1,20 euros, el triple que los 40 céntimos que los agricultores abonan por el agua del Tajo, ha recordado.

"Si no sigue la financiación pública, nos podemos ver en un grave problema de disponibilidad de agua", ha alertado Rubio para exigir ayudas directas a la actividad agraria porque "nuestra industria es nuestra agricultura".

El nuevo discurso de los regantes valida en gran medida la tesis histórica del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien lleva años argumentando que la capacidad desaladora instalada en España es la verdadera alternativa al acueducto.

El dirigente socialista, que siempre ha achacado la resistencia del Levante a una mera cuestión de costes, llegó a afirmar en octubre de 2025 que, con las desaladoras a pleno rendimiento, "podría sobrar este trasvase y otros muchos", recordando que "la Europa de los trasvases ya no existe".

Paradójicamente, mientras el sector asume a largo plazo el fin de la dependencia del Tajo, la tensión política a corto plazo se recrudece. En relación con la rotura del canal del trasvase, Rubio ha atribuido parte de la responsabilidad a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) por la falta de inversión en mantenimiento, a pesar de que los usuarios abonan 12 millones de euros anuales por este concepto.



Aunque considera garantizado el agua para abastecimiento humano a través del trasvase, ha manifestado "serias dudas" de que la reparación del canal permita llegar a tiempo los caudales destinados al regadío antes del límite del 31 de diciembre.

Acciones legales

En la misma línea, el consejero de Agricultura de la Región de Murcia, Joaquín Buendía, ha anunciado acciones legales contra el Gobierno central para exigir 92 hectómetros cúbicos aprobados entre agosto y septiembre que no han llegado al regadío por averías en el canal.

Según ha explicado, los regantes contaban con 65 hectómetros cúbicos en agosto y 27 en septiembre, destinados a planificar los riegos de los próximos meses. Sin embargo, la Comisión de Explotación ha comunicado que esos recursos no se trasvasarán para uso agrícola, aunque contempla el abastecimiento humano.

Buendía ha tachado de "extraordinariamente grave" la negativa del Ejecutivo a prorrogar estos envíos y su falta de respuesta a las peticiones de reunión.